BLoqueó plantas de Mercado Libre Nacionales 17 de julio de 2020 Redacción Por Las acciones empezaron el miércoles por la noche reclamando que el personal de carga y descarga se afilien al gremio que comandan los Moyano.

FOTO NA// DEPOSITO./ Una de las plantas de Mercado Libre.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El sindicato de Camioneros bloqueó depósitos de Mercado Libre, en reclamo de que la empresa modifique el encuadramiento de sus trabajadores de logística y pasen a percibir el salario dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCC) de la organización que comandan Hugo y Pablo Moyano.

De esta forma fue paralizado el reparto de mercadería comprada a través de esta plataforma digital, que se incrementó en los últimos meses a raíz de la pandemia.

Los manifestantes del gremio de Camioneros impedían el paso en los accesos de depósitos que funcionan en Lanús, Munro, Parque Patricios y Sarandí, los cuales no pertenecen a Mercado Libre pero prestan servicios de almacenamiento de mercaderías con exclusividad para la empresa.

"El bloqueo ilegal del Sindicato de Camioneros a nuestros centros de distribución afecta a miles de pymes que dependen de la venta de productos online y tiene un impacto directo en los millones de usuarios que necesitan recibir productos esenciales en este contexto de pandemia", sostuvo Mercado Libre en un comunicado.

La empresa agregó: "A su vez, hay un impacto directo en los millones de compradores que dependen de Mercado Libre para recibir productos esenciales en este contexto. Paradójicamente, este accionar perjudica en forma directa a la cadena de valor del comercio electrónico, que incluye a cientos de empresas y personas que viven del transporte, en su mayoría afiliadas al Sindicato de Camioneros".

Por su parte, Pablo Moyano denunció la situación en el Ministerio de Trabajo y advirtió que "los trabajadores de Logística que prestan servicio para Mercado Libre tienen que estar en el sindicato de Camioneros".

"Nosotros hemos constatado que las miles de trabajadores que manejan camionetas no cumplen con el CCT, están en negro, los anotan como monotributistas para eludir impuestos. Hay trabajadores que ganan la mitad de lo que tienen que ganar", criticó el dirigente.

Y agregó: "Lo hemos constatado en los depósitos de esta empresa de Valentín Alsina, Parque Patricios, El Palomar. Hemos constatado que hay trabajadores que cobran 30 mil pesos, 25 mil pesos al mes, esto es la flexibilización laboral a la que nos quería llevar Macri", planteó el secretario adjunto del gremio.

"Como no se está transportando nada de Mercado Libre, contrataron a una empresa de camiones, Ocasa, que a su vez subcontrata fleteros que no están bajo el CCT", indicó el hijo de Hugo Moyano en declaraciones a InfoCamioneros.

El conflicto viene desarrollándose desde hace dos años, en el marco del cual Camioneros busca afiliar para su sindicato a los trabajadores de Mercado Libre, muchos de ellos afiliados a la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga.