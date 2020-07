Liga Profesional: afirman que no hay ningún formato, calendario ni fixture Deportes 17 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La Liga Profesional de Fútbol (LPF) aseguró que todavía no definió "ningún formato, calendario ni fixture" para lo que resta de la temporada luego de que se filtró un "borrador" acerca de cómo seguiría el certamen en Argentina.

En un comunicado firmado por su presidente, Marcelo Tinelli, la entidad indicó: "A raíz de distintos trascendidos que han circulado en diferentes medios, la Liga Profesional de Fútbol comunica que no ha definido ningún formato, calendario ni fixture para lo que resta de la temporada".

"​Se ha informado en distintas ocasiones que la decisión de la Liga ha sido la de acatar las sugerencias y consejos de las autoridades sanitarias nacionales para definir el retorno a la actividad. Los contactos entre los organismos oficiales de salud tanto con la Liga como con la AFA son permanentes y hasta ahora no se ha establecido una determinada fecha de retorno a los entrenamientos", remarcó.

Finalmente señaló: "Por eso, mucho menos se ha oficializado competencia alguna en esta entidad. La conducta de la Liga Profesional de Fútbol seguirá en ese camino: planificar y proyectar el tipo de competencia recién una vez que las autoridades nacionales gubernamentales determinen el retorno a la actividad".

Horas antes se filtró cómo sería el nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol que tendría como fecha de regreso el 27 de septiembre, duraría 13 semanas y la final se disputaría el 19 de diciembre.

Según trascendió, habría una Zona Clasificación en la que los equipos estarían divididos en seis grupos y habría partidos de ida y vuelta mientras que además habría una jornada de clásicos.

En tanto, cada equipo jugaría siete partidos, tres de local y tres de visitante, frente a los de su zona y un clásico mientras que los dos primeros de cada zona se clasificarían, quedando 12 equipos para una fase final.

Además se disputaría la Copa Campeonato con dos grupos de seis elencos cada uno, con solo partidos de ida, un ganador de cada zona accedería a la final y el campeón se clasificaría a la Copa Libertadores.

También estaría la Copa Competencia de la que participarían doce conjuntos y los 6 mejores clasificados en la zona clasificación jugarían tres partidos de local.

Según trascendió, el primero de cada grupo jugaría la final y el vencedor sería el campeón mientras que el equipo que se quede con la Copa Competencia se enfrentaría al subcampeón de la Copa Campeonato y el ganador iría a la Copa Sudamericana.