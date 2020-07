La recuperación dependerá del mercado interno y las exportaciones Nacionales 17 de julio de 2020 Redacción Por MARTIN GUZMAN

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió ayer que si no se reactivan el mercado interno y las exportaciones, la recuperación tendrá un "horizonte corto", en una videoconferencia con empresarios nacionales.

"La reactivación del mercado interno y el fomento de las exportaciones deben ir de la mano", consideró.

Estimó que en 2021 "habrá capacidad instalada ociosa alta y la reactivación del mercado interno va a ser fundamental para la recuperación económica".

"Va a ser el motor central, pero al mismo tiempo necesitamos generar condiciones para que crezcan las exportaciones y así asegurar la estabilidad de la balanza de pagos", estimó.

Según informó el Ministerio de Economía, los empresarios respaldaron el proceso de reestructuración de la deuda externa con los acreedores privados.

Participaron de la videoconferencia José Urtubey (Celulosa Argentina), Pablo Peralta (GST), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Martín Umaran (Globant), Martín Cabrales (Cabrales), Mara Bettiol (Unión Aseguradoras de Trabajo), Danile Herrero (Toyota) y Alejandro Simon (Sancor Seguros).

"Hoy estamos administrando la emergencia, entendiendo y trabajando en el horizonte hacia el que vamos, en un contexto de restricciones duras", dijo Guzmán.

Al referirse a la reestructuración de la deuda, el ministro agradeció el apoyo empresarial, reafirmó que la última oferta del Gobierno a los bonistas es el "máximo esfuerzo que Argentina puede hacer" y reiteró que "hoy la decisión está del lado de los acreedores".

"Tenemos un compromiso muy fuerte de llegar a un acuerdo.

Nosotros buscamos que no haya confrontación con los acreedores y hemos hecho lo máximo que se podía hacer", sostuvo.

Dijo que en el Gobierno son "muy conscientes que Argentina necesita reformas estructurales que conduzcan hacia una estructura productiva inclusiva, dinámica y que garantice la estabilidad macroeconómica".

El ministro coincidió con las perspectivas de los empresarios y aseguró: "Vemos un 2021 mucho mejor, compartimos con ustedes ese optimismo para lo que se viene".

En el encuentro virtual, que se extendió más de una hora, participaron también por la Subsecretaría de Relaciones Institucionales Rodrigo Ruete y Melina Mallamace.