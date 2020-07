El equipo de Bielsa quedó a un paso del ascenso Deportes 17 de julio de 2020 Redacción Por INGLATERRA

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El Leeds, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, logró esta tarde un triunfo luchado por 1 a 0 frente al colista Barnsley, que le podría permitir ascender a la Premier League (Primera División) de Inglaterra y ser campeón de Segunda en las próximas 48 horas, antes de volver a jugar.

Como locales en el estadio "Elland Road", los conducidos por el entrenador rosarino se impusieron por un gol en contra del defensor austríaco Michael Sollbauer, cuando promediaba el primer tiempo, luego de un centro atrás del delantero Patrick Bamford.

Pero pese a la ventaja, quizás por los nervios de estar tan cerca del objetivo, el Leeds -que hace 16 años que juega en el ascenso inglés) no pudo mostrar la distancia que existe en la tabla de posiciones, donde el Barnsley quedó a un paso del descenso a la League One (Tercera División).

De hecho, el último de la tabla tuvo varias chances para poder empatar ante la mala salida desde el fondo del Leeds - como ya le ocurrió en otras oportunidades-, pero no logró anotar.

De esta forma, en el torneo donde los primeros dos suben directamente a la Premier, los conducidos por Bielsa le sacaron seis puntos de ventaja al Brentford (tercero) cuando restan disputarse dos partidos.

Pero el Leeds podría llegar a subir antes del domingo, cuando visitará al Derby County (9:50 hora argentina): este viernes abrirá la anteúltima fecha el West Bromwich (visitará al Huddersfield, que pelea por no descender) y el sábado Brentford jugará Brentford (fuera de casa ante Stoke City).

Un tropiezo de alguno de los dos decretaría el ascenso (y hasta título incluido) de los de Bielsa, cuyo último campeonato fue la medalla dorada con la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En caso de igualdad de puntos al final del torneo interminable de 46 fechas, el criterio de desempate es la diferencia de gol general y no los resultados entre sí como en otras Ligas europeas.