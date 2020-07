La difícil realidad que viven los mercantiles Nacionales 17 de julio de 2020 Redacción Por "Si el empresario está mal el empleado está diez veces peor", señaló Juan Alberto Berca, secretario general del Centro Empleados de Comercio de Rafaela.

FOTO ADN JUAN ALBERTO BERCA. La actualidad del sector es muy compleja.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Juan Alberto Berca, analizó la compleja situación del sector mercantil en este contexto de pandemia, crisis económica y caída del consumo.

El sector comercial se ha visto como muchos otros afectado de manera impactante por la crisis socioeconómica, que profundizó la pandemia de Covid-19.

El cierre de algunos locales comerciales y las dificultades de otros para sostener a sus empleados genera mucha preocupación y enciende una luz de alerta.

Al analizar el actual escenario, Berca manifestó que "al margen del parate que hay en el comercio y más allá de que hoy esté funcionando, nosotros teníamos dentro de nuestro sindicato dos rubros que siempre trabajaron; uno es el sector de alimentación, es decir supermercados y autoservicios, y otro es el de los artículos del hogar. Igualmente, a medida que fue transcurriendo el tiempo y no se fueron dando casos nuevos, se fueron habilitando más actividades, pero está todo muy difícil porque las ventas no reflejan un mayor consumo".

El secretario del CEC dijo que este sector a pesar de las dificultades, recibió distintos tipos de asistencia: "Nosotros lo que decimos es que el comerciante dentro de todo, una ayuda obtuvo, desde los ATP donde el gobierno financió el 50% del salario, créditos blandos, postergación de vencimientos, con lo cual ese tipo de herramientas los ha ayudado, pero el empleado en cambio tiene que bancársela con su sueldo. Por eso digo que si el empresario está mal el empleado está diez veces peor".



LA PARITARIA

Berca sostuvo que "nosotros venimos de una paritaria trunca porque habíamos llegados a un 30% en 2019 y después en enero y febrero nos teníamos que sentar para analizar el índice inflacionario, que fue del 56%, y la única recomposición que tuvimos fueron los 4.000 pesos que dio el gobierno. Hoy un empleado de comercio está cobrando de bolsillo inicial entre 35 y 36 mil pesos y el otro problema que tenemos es que debido a esta crisis económica está complicado sentarse a discutir paritarias; hoy tenemos el salario totalmente deprimido y en algún momento vamos a tener que sincerarlo porque la rueda económica no funciona".

A su vez, el secretario del sector mercantil indicó que en los últimos meses evidenciaron una baja, "si yo tomo todo, los trabajadores registrados y los que no lo están, se han perdido cerca de un 10% de puestos de trabajo".

"Por un lado yo sé que la pérdida de trabajo es una situación catastrófica y preocupante, pero por otro lado, aquel que tiene el trabajo de acuerdo a nuestras mediciones, el costo de vida de la canasta básica total (lo mínimo que necesita una familia con dos hijos), estaba en diciembre en el orden de los 41.000 pesos y estamos hablando que el trabajador percibe 36.000 pesos. Estamos muy por debajo", finalizó Berca.