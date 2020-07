Fue aprobada la extensión de la emergencia sanitaria Locales 17 de julio de 2020 Redacción Por EN LA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL

Ayer, en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, además de otros proyectos, recibió la aprobación la Ordenanza que envió el Ejecutivo para prorrogar la emergencia en materia de Salud Pública declarada en la Ordenanza Nº 5.174 y su modificatoria, Ordenanza Nº 5.175, en la ciudad de Rafaela durante el período de sesenta días desde la sanción de la presente.

El presidente del cuerpo legislativo, Germán Bottero, precisó que "hoy aprobamos la continuidad por 60 días de la emergencia sanitaria, que está venciendo este fin de semana. También aprobamos una nueva moratoria con varios cambios, se habilitaron algunas multas más que en la moratoria anterior y no entraron ni alcoholemia positiva y cruzar el semáforo en rojo, que consideramos las multas más graves y en donde no teníamos que tener un gesto de reducción de intereses ni nada para gente que comete ese tipo de infracciones y aparte creamos un fondo con eso".

Bottero subrayó la modificación de la auditoría externa, donde "dijimos lo que siempre habíamos dicho, pero lo dejamos bien escrito para que no existan dudas de que a partir de ahora los temas que ya eligió el Concejo son lo que se van a auditar".