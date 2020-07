Choque en la ruta 34 sin lesionados graves Policiales 17 de julio de 2020 Redacción Por PARTICIPARON DOS MUJERES DE VILLA SAN JOSE

Un siniestro vial se produjo en la ruta nacional 34 a la altura del kilómetro 213 –cerca del acceso a Susana- donde impactaron un camión con un automóvil, y las dos mujeres que ocupaban el vehículo de menor porte felizmente no experimentaron lesiones.

En este suceso resultaron partes una camión Mercedes Benz al comando de Diego Sebastián Frieyro, de 39 años de edad y domicilio en la ciudad de Rosario, y un automóvil Ford Mondeo conducido por Marisa Laura Zenklusen Zbrun, de 42 años, y residencia en la calle Sarmiento de la localidad de Villa San José, en nuestro Departamento, publicó LA OPINION Online.

La conductora del rodado de menor porte circulaba en compañía de su hija Camila Bonomo, de 17 años, y de acuerdo a lo conocido las mujeres no sufrieron lesiones. Intervino personal de la Subcomisaría 16ª de Susana.



EN BARRIO

BARRANQUITAS

Un accidente de tránsito tuvo lugar en el cruce de Av. Lehmann y Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela –barrio Barranquitas-. Del mismo formaron parte una motocicleta Honda Biz guiada por una mujer de 20 años; y un automóvil Toyota Etios conducido por un hombre de 22 años.

Como consecuencia del suceso, resultó con lesiones leves la conductora del motovehículo. Efectivos de la Comisaría N° 13 acudieron al lugar.



EN BARRIO ILOLAY

Otro suceso vial se registró el jueves último en la intersección de Av. José Williner y calle Blas Olivero en barrio Ilolay.

Fueron partes en este hecho, una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Guerrero 110 c.c., ambos vehículos dirigidos por mujeres.

Como resultado de la colisión personal de emergencias SIES 107 atendió a la motociclista en el lugar del hecho, quien experimentaba traumatismos que no revestían gravedad.

Acudió al lugar personal de Protección Vial, de la GUR y de la policía de la jurisdicción.



EN BARRIO SAN MARTIN

Por otra parte, un automóvil Fiat Idea colisionó de frente con una motocicleta tipo 110 c.c. en la que se trasladaba una mujer, en la esquina de Av. Luis Fanti e Ituzaingó, en barrio San Martín. En tanto que en el automóvil se conducía una pareja con un menor de edad.

La peor parte la llevó la motociclista, quien fue trasladada por una ambulancia de emergencias SIES 107 al hospital “Jaime Ferré”.

Prestaron asistencia en el lugar del suceso, GUR, Protección Vial y policía de la jurisdicción.