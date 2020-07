"Las ayudas que dicen que llegan no alcanzan ni al 6 % del sector turístico" Locales 16 de julio de 2020 Redacción Por Así lo manifestaron ayer por la mañana diferentes representantes del sector turístico, en la movilización que se llevó a cabo en nuestra ciudad, al igual que en el resto del país. Una imponente caravana de autos, colectivos y minibuses se hicieron escuchar reclamando la emergencia nacional.

Una nutrida caravana de autos, minibuses y colectivos se movilizaron ayer por la mañana en Rafaela con punto de partida desde Bv. Lehmann y Av. Gabriel Maggi arribando a la Plaza 25 de Mayo frente al edificio municipal, para reclamar la urgente sanción de la Ley de Emergencia para el turismo. A lo largo y ancho del país se replicó esta protesta en la que se expuso la difícil situación por la que atraviesan, ya que son muchos los puestos de trabajo que hoy están en juego en la Argentina. En Rosario la marcha fue masiva al igual que en la ciudad de Santa Fe, donde los manifestantes terminaron frente a la Casa de Gobierno.

“Este reclamo es específicamente para pedir en el orden nacional, la Ley de Emergencia al turismo, porque turismo es todo. Hoy están los transportistas, agentes de turismo, coordinadores, guías, hoteleros, gastronómicos. Son 120 días sin facturación, 120 días que no podemos trabajar y todas las ayudas que dicen que se están dando, son mínimas las que llegan. No alcanza ni al 6% del sector que está formado por 1.200.000 personas que trabajamos en todo el país, y detrás de todos están nuestras familias”, expresó Beatriz Bartomioli, de la Agencia Different Turismo en medio de la caravana que generó problemas en el tránsito a media mañana.

A su vez destacó que “los créditos que se anuncian, son créditos que llegan a una pequeña minoría de monotributistas: La provincia de Santa Fe agregó una ayuda al sector, pero es muy limitada (cubre a cabañas, hostels, bungalow), y aquí hay una ley que tiene media sanción de diputados y hay que esperar que va a pasar en senadores, pero es muy importante una ley nacional; se presentaron dos proyectos y uno que dice que tiene el consenso de todos, pero en realidad no lo tiene. Habla de promociones, de vouchers para pasajeros, que está muy bien, pero está pensado para la post pandemia y todavía tenemos que llegar de pie a ese momento”, sostuvo Bartomioli. Y agregó: “todos tenemos que llegar, porque si sobrevivimos las agencias únicamente y no tenemos hoteles, no tenemos guías porque se dedicaron a otra cosa, no nos sirve de nada; tiene que ser integral el pedido”.

Por su parte, María Antonella Rinaldi de María Tours, manifestó que “estamos agradecidos con el Municipio pero quizás no están tomando en consideración la gravedad del asunto o de nuestra situación. La gran mayoría de las otras actividades económicas han podido reinventarse y encontrar una solución, pero nosotros no. Necesitamos una ley de emergencia que nos asista en este contexto”.

A su turno Claudio Vivas de Alejo Viajes, precisó que “hoy por hoy las empresas de transporte con facturación 0 es imposible pensar en llegar a fin de año. Se estima que en octubre de 2020 pueda empezar a funcionar, pero tampoco hay certidumbre, por eso pedimos ayuda y todos dependemos de todos. Para el transporte en general es muy difícil cerrar y ya hay empresas de transporte de pasajeros de turismo que ya han cerrado lamentablemente sus puertas y no queremos ser uno más, por eso necesitamos ser escuchados”.

“Luché mucho por mi empresa y Argentina es un país hermoso. No tenemos que hacer que la gente se vaya a otro país. Tenemos que poder quedarnos, apostando por nuestro país y pudiendo salir adelante. No es que no seamos escuchados, pero los tiempos del gobierno no son los tiempos nuestros”.



SITUACION EN

EL CONGRESO

La semana pasada, la comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación trató los proyectos para declarar la

emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector turístico. Sin embargo, en la votación se impuso la iniciativa oficialista que promueve la implementación de un "Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción para el Turismo Nacional". Esta iniciativa ahora deberá someterse a debate en las comisiones de Defensa

del Consumidor, y de Presupuesto y Hacienda antes de entrar a recinto pero recién en agosto. Entre las acciones que incluye, figuran exenciones impositivas, programas de financiamiento para empresas a tasas subsidiadas, planes de

promoción para turistas en cuotas a través de la banca pública, y, además, mecanismos para resolver los paquetes turísticos que ya habían sido contratados.

De todos modos, los pequeños empresarios reclaman una ley ya. Pero los tiempos de la política, de los funcionarios y de los legisladores que perciben sus dietas y salarios en tiempo y forma no son los mismos que la de los empresarios pymes que no saben si a fin de mes podrán seguir con sus empresas operativas. Agosto queda muy lejos.