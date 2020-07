Provincia y Municipio anunciaron nuevas medidas para la seguridad Locales 16 de julio de 2020 Redacción Por La adquisición de 56 cámaras de seguridad, la presentación del nuevo Jefe de la GUR, Ojos en Alerta y la reforma policial fueron algunos de los temas que se trataron en la Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad.

FOTO PRENSA MUNICIPAL MESA INSTITUCIONAL. El intendente Castellano, integrantes de su gabinete, concejales y funcionarios del área de seguridad de la Provincia.

El intendente Luis Castellano convocó a los integrantes del Concejo municipal para participar de una reunión de la Mesa de Seguridad que tuvo lugar este miércoles, en instalaciones de la Guardia Urbana de Rafaela. Dicho encuentro contó también con la presencia Jorge Lagna, Secretario de Gestión Social de la Seguridad; Homero Domínguez de Soto y Bruno Rossini, funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

El objetivo del encuentro fue poner en conocimiento del cuerpo legislativo local, algunos avances en programas que vienen desarrollándose en conjunto con el gobierno de Santa Fe, como así también informarlos sobre el nombramiento de Gabriel Fernández, al frente de la Jefatura de la GUR.

El intendente expresó que “le pudimos presentar al Concejo municipal los cambios en la Guardia Urbana, contarles que vamos a estar la semana que viene llamando a concurso para la compra y posterior instalación de 56 cámaras de seguridad para la ciudad.” Y agregó: “Hablamos también del sistema operativo Ojos en Alerta, que es un tema que venimos dialogando desde hace un tiempo y que también el Consejo municipal lo está poniendo dentro de su debate. Vimos los pros y los contras de ese asunto”.

Por su parte, Jorge Lagna destacó el valor de las Mesas de Seguridad afirmando que “desde los primeros días de diciembre que el Ministro Saín y el Gobernador tomaron la decisión de armar este sistema de seguridad local, estas Mesas de Seguridad que parten de la base de que la seguridad de cada pueblo la tienen que diseñar sus autoridades; la gente a través de sus autoridades que son el intendente, el Concejo. Hemos armado la mesa local con la Policía, con la Intendencia y a partir de ahí se crearon una serie de acciones que hoy venimos a rendir una especie de cuentas al Concejo municipal”.

Lagna mencionó la creación del Comando Unificado, conformado por todas las fuerzas que se desempeñan en Rafaela: locales, provinciales y nacionales, donde semanalmente se evalúan las acciones y “se hace un análisis criminal de hechos. Creo que se están dando resultados. Tenemos un montón de derivaciones de esa Mesa de Seguridad que decide qué se hace en Rafaela. De ahí que se conformaron foros vecinales, un foro rural, se conformará ahora una mesa de género, se trabajó con estaciones de servicios, con problemas puntuales en ciertos comercios, surgieron inspecciones a lugares de reparación de motos y bicicletas, carnicerías, entre otros”.

Asimismo, el Secretario de Gestión Social de la Seguridad habló de las acciones que se vienen realizando hasta el momento: “Se ha hecho un cambio en la Jefatura Regional con resultados positivos, con una mayor actividad en la calle de las fuerzas conjuntas a partir de la llegada del director Claudio Romano”.

Con respecto a los proyectos presentados al intendente, Lagna dijo que “se oficializó un convenio para atención de víctimas de delitos. Sabemos que Rafaela trabaja muy bien en eso, tiene material humano. Creamos una Dirección provincial porque creemos que con la víctima del delito es clave estar ahí, al lado. Cuando se produce un delito grave, un hecho de sangre, un tema de abuso, estar ahí con el psicólogo, con la trabajadora social, con el abogado que te acompaña al MPA, con la Policía que vaya que vaya al hospital a ver qué pasa con un herido”.

“También los Centros Territoriales de Denuncias, que son una buena herramienta para que la gente que desconfía a veces de ir a la Policía, pueda acudir a ellos y tener un lugar donde la atiendan profesionales. Es una buena idea que hay que mejorar. Queremos descentralizarlos porque para hacer una denuncia hay que venir hacia el centro, a la comisaría, o al Centro Territorial. La idea es llevarlo a los barrios en una actividad conjunta también con el Municipio”; remarcó Lagna.



MÁS INVERSIÓN EN SEGURIDAD

El Secretario de Gestión Social de la Seguridad aseguró que “de acuerdo a nuevas herramientas que el Municipio está poniendo una gran inversión en cámaras, en recursos humanos, y el Gobierno de la Provincia también a través del Ministerio de Seguridad, tiene en marcha licitaciones muy importantes. Ustedes saben que nos encontramos con el 30 por ciento de los móviles inutilizados, y están en vías las licitaciones para que podamos estar entregando en Rafaela las nuevas camionetas, autos y sobre todo, vamos a poner el énfasis en motos”.

Asimismo que “el Ministro Saín está convencido de que hay delitos en los grandes centros urbanos donde la respuesta más rápida es a través del motorista o del caminante. Eso está en marcha pero los procesos de licitación tienen sus plazos. Además, comunicarles que con el Concejo hemos planteado también la posibilidad de debatir las tres leyes que creemos que son fundamentales para reformar la Policía en la provincia”.



REFORMA POLICIAL

Jorge Lagna comentó que se puso en marcha un proyecto para contar con tres cuerpos policiales: una de investigación, una de prevención y policías de control de la propia policía. “Esto último no pasaba. No conozco caso de un solo policía condenado por enriquecimiento ilícito o algo así. Se jugaban entre ellos. Ahora va a haber un tribunal de civiles que va a poder juzgar el delito o la falta de un policía, y ese policía va a tener la posibilidad de defenderse también. Creemos que Santa Fe se merece una Policía moderna, mejor preparada y mejor remunerada”.

En cuanto a la carrera policial, indicó que actualmente el 80 por ciento de los policías viene del norte provincial como una salida laboral para muchos jóvenes de ahí. Sin embargo, “vos le ofreces a un chico de Rafaela que se integre a la Policía y te preguntan cuánto va a ganar y te dicen `no, busco otra cosa´. La idea también entonces es descentralizar la Academia de Policía en otros lugares y pedirles a los gobiernos locales que nos ayuden a hacer una campaña para que se incorporen más chicos de toda la provincia. Lo ideal es que la policía sea local, que sea de su terruño porque el rendimiento es mejor ya que conocen la comunidad”.

Por su parte, Germán Bottero, presidente del Concejo, se refirió a la reforma policial expresando que “quizás convoquemos a Jorge Lagna porque queremos que el Concejo de Rafaela sea también un ámbito de discusión de estas reformas profundas e integrales. Creemos que podemos aportar al diálogo desde la diversidad política y desde la experiencia que cada uno de nosotros pueda tener”.