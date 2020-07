Cotex, una cooperativa nacida en pandemia Región 16 de julio de 2020 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera desde el Municipio local se puso de relieve el accionar de una cooperativa local, seguidamente reproducimos el texto difundido.

En tal sentido se hizo saber que la Cooperativa textil Cotex es ante todo un emprendimiento de formación y capacitación, es un equipo de trabajo motivado por objetivos comunes tendientes a generar un beneficio en la sociedad. Tal es así, que incluso en medio de la pandemia, las mujeres que la integran supieron adaptarse a la realidad que rodea a toda la comunidad sunchalense, para seguir aportando soluciones comunitarias e innovadoras.

Nunca dejaron de lado el rol social y solidario que atraviesa a la cooperativa y lo primero que hicieron fue un aporte invalorable al hospital Almícar Gorosito donando 800 batas y 1.000 barbijos que fueron parte de la producción y el esfuerzo de ellas mismas.

Estas seis mujeres formadas en los talleres de costura de la Municipalidad local, entendieron las necesidades de empresas e instituciones y en una segunda instancia comenzaron a producir elementos indispensables para afrontar la pandemia, tales como cofias confeccionadas con friselina de 45grm y tela no tejida de polipropileno, barbijos confeccionados con friselina y tela no tejida de polipropileno.

Para sostener los estándares de calidad requeridos, en Cotex se utiliza friselina de 80grm en barbijos simples y de 45grm en barbijos doble capa para que cumpla la función de barrera. También se confeccionaron batas de 45grm y 80grm, de friselina no tejida de polipropileno.

Además se elaboran constantemente y con una alta demanda por parte de empresas e instituciones: Ambos, Guardapolvos (para médicos, maestras, alumnos), Uniformes para Escuelas (Primarias, Secundarias y Jardines), Remeras, Buzos, Camperas para empresas o industrias y Bolsitas de friselina para comercios (Tamaños: 50x50, 40x40, 35x40, 20x30).

El espacio de trabajo está situado en “Casa de Steigleder”, donde se encuentra los recursos edilicios, maquinarias e insumos que provee la Municipalidad para que estas seis mujeres: Carmen Rivero, Silvana Molina, Magalia Meier, Paula Molina, María Azucena Pérez y Agostina Bonazza (coordinadora), cuenten con un lugar que las convierte en autosuficientes y productivas.

El trabajo en equipo, coordinado y cooperativo se convirtió en una de las principales oportunidades para afrontar la pandemia COVID-19.