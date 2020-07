Cacho Fontana dio positivo Información General 16 de julio de 2020 Redacción Por COVID 19

El locutor de 88 años no presenta síntomas, y se encuentra aislado en un sector especial de la Clínica Interplaza, en Palermo.

El querido locutor Cacho Fontana fue diagnosticado de coronavirus luego de que se le realizara un hisopado por una serie de casos registrados en la Clínica Interplaza, el centro de rehabilitación y geriátrico de Palermo adonde vive desde hace unos años. Si bien el resultado trascendió en estas horas, su familia se enteró el último sábado.

El pasado 23 de abril, Cacho Fontana celebró su cumpleaños y a pesar de no haber podido hacer un gran festejo debido a la cuarentena que rige en la Argentina desde el 20 de marzo, el locutor se mostró de buen ánimo. “Estoy más que bien, la estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos”, dijo aquel día en una entrevista telefónica en Nosotros a la mañana, por El Trece.

Sobre sus días en el centro en el que vive desde hace algunos años, Fontana indicó que se dedica a la lectura con el fin de mantener la cabeza ocupada. Además, comparte charlas con otros residentes.