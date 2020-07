Orgulloso de "ser hijo de la educación pública" Nacionales 16 de julio de 2020 Redacción Por La aseveración la efectuó durante el lanzamiento de un plan de infraestructura universitaria, ocasión en la que también puntualizó que "hay que ser un necio para no darse cuenta lo importante que es que la educación sea una prioridad".



BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer el lanzamiento de un plan de infraestructura universitaria y afirmó que "hay que ser un necio para no darse cuenta lo importante que es para una sociedad como la Argentina que la educación sea una prioridad".

El jefe de Estado presentó el Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023 desde la Quinta de Olivos, donde reiteró su orgullo por ser "hijo de la educación pública".

"Argentina se hizo fuerte el día que el hijo del trabajador se convirtió en doctor. Eso fue lo que nos hizo grandes", subrayó el mandatario nacional.

"El futuro de las naciones está en el conocimiento. Entramos a un mundo donde cada vez más la ciencia y la tecnología se transforman en factores de poder y de desarrollo", destacó Fernández.

A la vez, afirmó que el Estado tiene que aportar "las herramientas necesarias para que los chicos tomen el camino del conocimiento", y expresó: "Muchos hicieron mucho para que la educación en la Argentina llega a todo. Belgrano, Alberdi, Sarmiento, siempre pensaron que en el conocimiento estaba el futuro".

"En los últimos años, algunos pensaron que en la educación pública se caía y que no tenía sentido. Hay que ser un necio para no darse cuenta lo importante que es para una sociedad como la Argentina que la educación sea una prioridad", subrayó el Presidente.

El programa incluirá 63 nuevas obras en 47 universidades nacionales, y que permitirán extender la cobertura y mejorar el Sistema Universitario Nacional, beneficiando a más de un millón y medio de estudiantes.

El mandatario hizo el anuncio acompañado por los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), y los rectores de las universidades nacionales involucradas en este programa.

"Todos los días trabajamos para ver cómo seguimos adelante tratando de que la pandemia no nos frene y nos cause el menor dolor posible", manifestó el Presidente.

"No son ricos los países que tienen petróleo, son ricos los países que tienen los recursos para extraerlo. No son ricos los países que tienen pesca, son ricos los países que tienen barcos pesqueros", indicó.

Y agregó: "En algunas universidades argentinas, científicos asociados al capital privado están buscando soluciones urgentes para una sociedad que lo necesita. Todo lo que pongamos en educación siempre será poco y siempre nos hará mejores".