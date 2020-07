Las mejores frases de la F1

NOTA I

En esta primera entrega repasamos algunas de las mejores frases de la historia de la Fórmula 1.



Juan Manuel Fangio: "Las carreras no se ganan en la primera curva. Muchas veces se pierden".

"Dime cómo conduces tu auto y te diré cómo eres".

"Para ganar lo primero que hay que hacer es llegar".

"Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor".

"Los hombres cobardes ven la muerte muchas veces, los hombres valientes sólo una".

"Lo que se pierde en la subida, no se recupera en la bajada".

"Yo pude haber ganado una fortuna pero, ¿para qué?. La amistad es la verdadera fortuna que un hombre puede tener".

"El exceso de lentitud también es un riesgo. Cuidado con convertirnos en un estorbo en la calle o en la vida".

"Muchos creen que saber pilotar es saber volantear. Saber pilotar es mucho más: es saber frenar. Frenar, hijo, es todo un arte".



Alberto Ascari: "Soy estricto con mis hijos. No quiero que se encariñen conmigo ya que algún día puede que no vuelva a casa".

"Después de un accidente lo mejor es ponerse de nuevo al volante lo antes posible".



Enzo Ferrari: "Pídele a un niño que dibuje un coche y sin duda lo pintará de rojo".

"La victoria más bella es siempre la próxima".

"¿Les gustaría ver cómo uno de sus hijos se rompe una pierna o se estrella contra un árbol? ¿Verdad que no? Por eso no veo las carreras".

"No voy nunca al teatro ni al cine. Mis mejores vacaciones las paso en mis talleres cuando todo el mundo se ha ido".

"La aerodinámica es para los que no saben fabricar motores".

"Las carreras las ganan mis coches y las pierden los pilotos".

"Es error decir que soy un triunfador. En la vida he perdido todo; Laura, mi hijo Dino, la primera fábrica, la juventud, la buena vista, la pasión por las mujeres, muchas carreras y muchos coches".