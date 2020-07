Binotto está agotando su crédito en Maranello Deportes 16 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO FERRARI.IT MATTIA BINOTTO. Es cuestionado por la Scuderia.

Luego de lo sucedido en la segunda fecha de la Fórmula 1 entre Charles Leclerc y Sebastian Vettel, el equipo Ferrari quedó nuevamente en boca de todos y con Mattia Binotto en la cuerda floja, según publica el medio "Corriere della Sera".

Si a partir de ahora no hay un cambio rotundo, el destino del jefe de la Scuderia podría estar sellado.

De acuerdo a lo expresado por este medio italiano, la escuadra del "Cavallino Rampante" ya tendría el nombre de su sustituto, que sería Antonello Coletta, el jefe de Ferrari GT.

Desde las altas esferas de la Scuderia no sólo están molestos por lo ocurrido el pasado domingo, sino que los dejó mal humorados el rendimiento del SF1000, un vehículo claramente inferior al del año pasado, pues en el mismo escenario perdió un segundo.

Desde el equipo señalan a la FIA por no permitirles usar el mismo sistema relacionado con el flujo de combustible empleado el año pasado, pero en Maranello se apunta a Binotto, ya que consideran que la mayoría de los problemas derivan de haber llevado a cabo el diseño de la aerodinámica y del chasis de acuerdo a los niveles de potencia de la antigua unidad.

Otro de los motivos sería que Binotto no supo mantener una relación con los diferentes jefes de departamento (aerodinámica, chasis, unidad de potencia, ingeniería de pista y director deportivo), que presentaron discursos muy diferentes sobre el desarrollo del auto.

Veremos como sigue la historia y si en Hungría el jefe del equipo empieza a jugarse sus últimas cartas al frente del equipo de Maranello en la Fórmula 1.