PIEL VEGETAL

Las texturas y colores de las cortezas de árboles y arbustos aportan matices al espectáculo del frío. Lisas o rugosas, caducas o persistentes, de colores más apagados o más vibrantes, las cortezas tienen un valor ornamental no siempre tenido en cuenta al proyectar un jardín.Muchas especies muestran cortezas atractivas pero, en el invierno, son los árboles y arbustos caducos los que resultan más decorativos; al perder sus hojas se evidencia la desnudez del tronco y de las ramas.Con el paso de los años la corteza de muchos árboles puede perder su lozanía. Algunos pueden lavarse periódicamente, otros necesitarán fuertes podas que darán lugar a tallos renovados y jóvenes.CAMBIANDO LA PIELLas cortezas pueden ser caducas o persistentes. Las primeras se desprenden en placas, como en el caso de plátanos o algunos eucaliptos; las persistentes pueden ser lisas como las del abedul (Betula alba), rugosas como es el caso del alcornoque (Quercus suber) que presenta una corteza suberificada, o con manchas o estrías como la corteza color canela de la lagerstroemia (Lagerstroemia indica o Crespon).En jardines de gran tamaño, para lograr un efecto de mayor contraste, conviene agrupar árboles o arbustos de una misma especie apoyándolos sobre un fondo de persistentes o coníferas.En jardines más pequeños los ejemplares pueden ubicarse aisladamente sobre el césped, como un punto focal, o en las cercanías de algún trayecto desde donde puedan admirarse habitualmente.VESTIDAS DE FIESTAEntre los árboles de corteza colorida, el tronco blanco de los abedules es quizás el más popular. Es el caso de Betula alba cuya corteza blanquecina presenta color más puro cuanto más joven es el ejemplar. Lamentablemente en nuestra zona no se da muy bien este tipo de árboles.Pero este no es el único color que presentan los abedules: el abedul negro (Betula nigra) posee una corteza marrón rojiza que se desprende del tronco, detalle que lo vuelve por demás vistoso.Entre las especies con cortezas más llamativas encontramos los arbustos del género Cornus, sobre todo los de ramaje rojo sangre, como el Cornus alba elegantissima o el Cornus sanguínea. Se trata de especies muy ramificadas que deben podarse año tras año para promover el crecimiento de nuevos tallos coloridos. Los Cornus pueden plantarse al borde del agua o en canteros y borduras combinados con herbáceas y bulbos de colorido invernal.Los sauces también son decorativos en el invierno. El ramaje de Salix magnifica, de porte arbustivo, posee un color rojizo, sobre todo en las ramas de la nueva frotación. El mimbre amarillo (Salix vitellina aurea) resplandece con sus ramas arqueadas de color dorado. En estas especies de sauces también debe realizar una poda bien corta a principios de primavera.Sin duda alguna, el más curioso es el sauce eléctrico (S. erytroflexuosa) con sus ramas completamente retorcidas y corteza de un intenso color amarillo.Dentro del grupo de árboles de follaje persistente podemos mencionar algunos eucaliptos como el E. globulus o el E. viminalis, que poseen una corteza lisa, grisácea o blanquecina que se desprende en largas tiras.El alcornoque o árbol del corcho muestra una corteza suberificada (formada por varias capas de súber) y espesa. Solo se los comento como para saber algo más porque acá tampoco se dan esos árboles.El verdadero guayabo tiene un tronco de color canela parecido a aquel de la Lagerstroemia indica y del arrayán.A continuación una lista para ampliar la oferta y ayudar a la elección:+ Populus alba (álamo plateado) y P. alba pyramidalis (a. piramidal); árboles caducos de corteza blanquecina.+ Platanus acerifolia (plátanos): árbol caduco de corteza clara que se desprende en placas.+ Prunus cerasus (guindo): árbol caduco de corteza marrón rojiza y brillante.+ Fraxinus excelsior “aurea” (fresno dorado): árbol caduco de ramas amarillas y yemas negras que contrastan con el ramaje.+ Luma apiculata (arrayan): su corteza es caediza y de color rojo canela con vetas blancas. Bien característico del sur nuestro país.Algunos datos interesantes:+la canela es la corteza de un árbol pariente del Alcanforero+como tinturas naturales para fibras naturales pueden utilizarse cortezas de distintas especies, como las raíces de los nativos talas, sauce criollo, maitén, etc.+en el jardín, los chip de corteza (subproducto de la industria maderera) se utilizan para formar mulch de protección o compostados. Incorporados en tierras pesadas las alivianan, siendo en este sentido una alternativa al uso de turba o sustratos. Además le aportan un sentido decorativo a los canteros.+las cortezas de algunos Abedules fueron utilizadas para hacer papel.+los indígenas australianos utilizaban la corteza de algunos Eucaliptos para hacer canoas.Espero les haya interesado el artículo de hoy y no olviden que si tienen alguna duda pueden escribirme a mi casilla de correo: [email protected]