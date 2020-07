Lagna lamentó la falta de participación del MPA Locales 16 de julio de 2020 Redacción Por En su visita a Rafaela, el secretario de Seguridad de Gestión Social de la provincia hizo un balance del trabajo realizado hasta el momento y cuestionó la postura de Ministerio Público de la Acusación (MPA) de no involucrarse en la mesa de seguridad donde participan todas las fuerzas de nuestra ciudad.

Arribado a Rafaela para participar de una nueva mesa de seguridad que se dio en las instalaciones de la Guardia Urbana, el secretario de Seguridad de Gestión Social, Jorge Lagna expresó: “El trabajo en conjunto viene dando sus frutos, desde los primeros días de diciembre que el Ministro Saín y el Gobernador Perotti tomaron esta decisión de armar este sistema de seguridad local. Partimos de la base que la seguridad de cada localidad la tiene que diseñar sus autoridades como lo son el Intendente y el Concejo, articulando con la policía”.

Por su parte, el funcionario fue crítico a la hora de manifestarse contra los representantes del Ministerio Público de la acusación. “Es un tema en el que me voy a meter y se habla poco. Por el momento no logramos con el MPA integrar estas mesas de seguridad porque ellos tienen la visión de que están en otro poder. Me parece que sería muy bueno que cambie su postura y también la postura de la justicia en general porque a veces no se dan cuenta lo que implica una prisión domiciliaria”.

Además agregó que Ministerio Público de la Acusación sostiene que les llega el delito consumado, pero que discrepa con esa posición porque hay decisiones que toma la justicia y es otro poder, pero que inciden plenamente en la inseguridad. “Algunas domiciliarias, algunos encuadramientos legales o que por ejemplo para mí, no es un simple abuso de arma andar a los tiros como pasó en barrio Monseñor Zazpe a las tres de la tarde", afirmó el mandatario provincial.

“Tenemos un Comando Unificado de fuerzas de seguridad como nunca se dio en Rafaela, era insólito que todas las policías o agencias que actúan en seguridad no trabajaran en conjunto. Hoy están todos alineados en una mesa operativa donde se habla de nombres, derechos, de personas a investigar y el MPA no está presente. Es lo que nos está faltando para cerrar el círculo”, sostuvo el funcionario.

Por último, Lagna comentó: “El diseño del nuevo proyecto que propuso Saín tiene como base tres policías. La policía preventiva que anda en la calle, control policial es otro eje y la tercera, y la más importante para mí, la investigativa. Hemos creado la Agencia de Investigación, la estamos reformando en cantidad y calidad”.