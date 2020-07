La Nación cubrirá el déficit de la Caja de Jubilaciones Locales 16 de julio de 2020 Redacción Por Perotti y Fernández firmaron un acuerdo que regulariza el déficit de la Caja de Jubilaciones del año 2018. El monto asciende a 4.798,6 millones y se abonará en 7 cuotas. “Para la situación de la provincia es una muy buena noticia”, aseguró el Gobernador.

Por teleconferencia, el gobernador Omar Perotti, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la directora de la Anses, Fernanda Raverta, firmaron este miércoles un convenio por el cual la provincia recibirá 4.798,6 millones de pesos en siete cuotas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe.

“De esta manera se ha regularizado el año 2018”, explicó Perotti, y aseguró: “Para la situación de la provincia es una muy buena noticia que Nación nos ayude a regularizar esta situación”. Tras el acuerdo, adelantaron los cuadros técnicos del organismo nacional, se trabaja con los datos correspondientes al 2019 para en el futuro poder generar el mismo saldo de déficit.

En paralelo, el gobernador indicó también que este tipo de acciones “lleva tranquilidad a los jubilados, y garantiza que puedan seguir preservando sus ingresos, y cobrar sus haberes como corresponde”.

Por su parte, Fernández definió como “muy importante empezar a regularizar la situación de los jubilados en Santa Fe, y ayudar a que puedan sobrellevar este presente. Me pone contento que podamos ir resolviendo estos problemas, que son compromisos que fuimos asumiendo en campaña electoral”.

Y sumó: “No estamos celebrando cubrir el déficit; estamos celebrando que los jubilados sigan teniendo un sistema que les permita tener seguridad en cuanto a su futuro, y valoramos el trabajo conjunto de la Anses con la provincia”.

Previamente, Raverta coincidió en destacar la “articulación entre la provincia y la Nación”, y concluyó: “Veníamos trabajando en esta agenda con el gobernador, para arribar a un resultado que tiene que ver con ese déficit que se va a hacer cargo el gobierno nacional, por eso es importante decir que estamos terminando una tarea que llevó mucho trabajo y, que es para nosotros el único horizonte posible hacer las cosas juntos y juntas”.



CONSTRUCCION

Por otra parte, Perotti y Fernández se reunieron este miércoles por teleconferencia con directivos de la empresa Arneg Argentina, radicada en Rosario, quienes anunciaron una inversión de más de 15 millones de dólares destinados a la incorporación de nuevas líneas de producción de equipos de refrigeración y la construcción de una planta en la localidad de Alvear.

Los responsables de la firma, dedicada a la fabricación y comercialización de equipos de frío y paneles isotérmicos, anticiparon a Perotti y Fernández que la futura línea de producción en Alvear podría demandar unos 100 nuevos puestos de trabajo. “Tenemos una muy buena noticia para los argentinos y los santafesinos en particular”, anunció el gobernador, y agregó: “Es un proyecto que entusiasme en este contexto, y que demandará empleo calificado”.

Desde la Quinta de Olivos, el Presidente dijo sentirse “contento” por ver a “empresarios que producen, y que con esa producción dan trabajo y convocan a argentinas y argentinos en un momento muy particular del mundo, del país, y de la provincia de Santa Fe”. “Para nosotros Santa Fe es una provincia muy importante, no solamente por el cariño y respeto que tengo hacia su gobernador, que es un amigo, y compañero de militancia, sino también por su producción, y para el desarrollo argentino, que además ha combinado la convivencia del campo con la industria”, destacó Fernández.



EN DOS ETAPAS

El gerente general en Arneg Argentina, Carlos Pasciullo, explicó que el proyecto de inversión consta de dos etapas: la primera es una nueva planta industrial en Alvear, que tendrá 48.0000 m2 y, por otro lado, la producción de paneles sándwich aislados, y chapa con aislación monocomponente.

“Tenemos una planta de 30.000 m2, donde diariamente trabajan 200 personas con todos los protocolos, en dos actividades como equipamiento de materiales de frío, y la producción de paneles isotérmicos”, especificó.

De la recorrida por la empresa, ubicada en la zona sur de Rosario, participaron también secretario de Industria de la provincia, Claudio Mossuz, y el senador provincial por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski.