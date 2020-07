Fernández asumió al frente de la GUR Locales 16 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA MUNICIPAL DESIGNACION. Postovit junto a Castellano y Fernández.

Maximiliano Postovit, secretario de Prevención en Seguridad, se refirió a la designación de Gabriel Fernández como nuevo Jefe de la Guardia Urbana de Rafaela: “Gabriel es una persona con mucha vocación de servicio, es de Rafaela, tiene muchas ganas de trabajar y lo conozco como persona. Esos son los pilares que cualquier funcionario debe tener. Queremos una Guardia Urbana mejorada a lo que ya venía siendo, con más cercanía con los vecinos. Creemos que esa cercanía nos nutre de información y llevarla a los canales donde corresponde. La Guardia Urbana atiende cualquier tipo de reclamos y es ahí donde la ciudadanía nos hace hincapié en la prevención del delito. Gabriel tiene experiencia en eso. Es una persona que viene de atender a la víctima, donde esa cercanía y esa confianza que te transmite el vecino es un valor inmenso”.

Finalmente, Fernández se presentó mencionando su pertenencia desde el año 2015 a esa institución con una gran vocación de servicio. Además mencionó su paso por la coordinación de atención a las víctimas de delito: “Esa tarea me brindó muchas herramientas, conocimiento, cercanía con el vecino. En este tiempo me capacité y hace unos días se me presentó esta propuesta de conducir esta institución tan querida por los rafaelinos. Decidí que tenía que aceptarlo y acá estoy para hacerlo con la mayor responsabilidad y seguro de lo que quiero hacer. Venimos a mejorar esta institución tan representativa para la ciudad. Quiero agradecer a Maxi por la propuesta y al intendente Luis Castellano por la confianza”.