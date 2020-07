Amigos podrían quedarse sin celebración Locales 16 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La gastronomía rafaelina continúa trabajando a media máquina en el marco de los estrictos protocolos que deben cumplir ante la emergencia sanitaria por la pandemia. Ni siquiera ocupa la mitad de la superficie de los locales, por lo que la posibilidad de convertirse en centro de los festejos por el Día de la Amistad, el próximo lunes, es mínima.

De todos modos, habían encontrado una alternativa en busca de aumentar sus magros ingresos por las fases de cuarentena obligatoria o distanciamiento: la preparación de viandas y comidas especiales a domicilio, donde muchos amigos se reunirán.

Aquí también hay un contrasentido. En el caso de que el lunes ya no se puedan hacer reuniones afectivas, es posible que un grupo de cuatro o cinco amigos no tenga permitido festejar en una casa pero sí estaría en condiciones de hacerlo en un bar, aunque solo hasta las 23 horas, el horario máximo de cierre para un bar o restó.

De todos modos, este run run sobre restringir solo a los domingos las reuniones familiares y afectivas hizo que ayer un comedor recibiera la cancelación de varios pedidos que debía enviar vía delivery a distintos domicilios el lunes. "Los amigos piensan que habrá fuertes controles, entonces antes de comprarse un problema optan por postergar las reuniones", lamentó un comerciante gastronómico.

Ya lo dijo la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano: “La mejor manera de cuidar a los amigos hoy es juntarse el mes que viene, es decir, pasar este día para agosto o septiembre. No hacer concentraciones masivas entre domingo o lunes porque realmente podemos generar situaciones de peligro”.