Los músicos piden tocar en eventos y los pubs que se extienda el horario de cierre Locales 15 de julio de 2020 Redacción Por Los concejales recibieron a los músicos, que plantearon su necesidad de volver a la actividad, y a los representantes de pubs que solicitaron la ampliación del horario de funcionamiento en el marco de la pandemia. Aseguran que la restricción de cerrar a las 00:30 fomenta las reuniones clandestinas.

Ayer por la mañana los concejales recibieron a músicos de la ciudad que fueron a plantear la necesidad de poder volver a la actividad y que esta petición pueda ser trasladada al Comité de Emergencia.

Guillermo Scalenghe, secretario del Sindicato de Músicos de Rafaela, y el percusionista Diego Paulán, a la salida del encuentro señalaron que “nos han recibido y estuvimos charlando para que la actividad musical vuelva y se pueda tocar en los espacios que ya están habilitados,como bares, pubs, restaurantes. Sabemos que en las salas todavía no es posible pero queremos que sí se nos permita hacerlo en eventos privados o reuniones familiares”.

Scalenghe hizo hincapié en que lo que pretenden, es que dentro de lo que es el marco legal con las actividades ya habilitadas, también pueda haber música en vivo. “Después que pase por una decisión de cada uno que haya o no,pero que esté la posibilidad”.

Al referirse a la inactividad de estos meses, señalaron que “se complica mucho a nivel económico, pero más allá de esto hay una cuestión espiritual, porque al músico le gusta tocar, porque es lo que amamos”.

Finalmente los músicos que formaron parte de la reunión ante los ediles, manifestaron: “los concejales tuvieron una actitud sumamente positiva, acompañaron nuestro pedido y quedaron comprometidos en trabajar en un posible protocolo para después elevarlo al Comité de crisis. Tenemos que seguir gestionando para que vuelva la actividad musical a la ciudad”.



PUBS Y BARES PLANTEARON

EXTENDER EL HORARIO

Otra de las reuniones que se llevaron a cabo ayer por la mañana en el Concejo, fue con los dueños de bares y pubs, que plantearon la imperiosa necesidad de que el horario de cierre pueda extenderse.

Al finalizar el encuentro, representantes de este sector que fue a expresar sus inquietudes y dificultades en este escenario complejo, señalaron que “nos reunimos para plantearle la necesidad de la extensión del horario por una cuestión de que no coincidimos con los horarios que se habilitaron y de alguna manera se fomenta la realización de las fiestas clandestinas que se están haciendo en la ciudad y en el país en general”.

Otro de los planteos formulados por los comerciantes de este rubro, tuvo que ver con lo económico y la falta de rentabilidad, que está condicionando el cierre de algunos bares y pubs.

“Hoy la municipalidad nos permite poder ocupar el 40% y solo se ocupa el 10%, esa es la realidad y los horarios son de 21 a 00.30, lo que nos condiciona el poder tener algo más de ingresos, por eso también pedimos la flexibilización de los servicios”, indicaron.

La propuesta que presentaron fue extender el horario de cierre actual hasta las 3 de la mañana, “para poder darle la posibilidad a la gente de que deje de juntarse en lugares donde el municipio no los puede controlar y que puedan hacerlo en bares y restaurantes locales”.