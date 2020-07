Según Castellano, ahora "la EPE es una empresa más cercana a la gente" Locales 15 de julio de 2020 Redacción Por El Intendente destacó la visita del interventor de la EPE a Rafaela para brindar una respuesta a clubes y vecinales ante la dificultad que atraviesan para poder pagar la tarifa de luz. Además, dijo que esta instancia nunca se había podido lograr con el gobierno anterior. “Esto es poder buscar soluciones de manera conjunta, es pensar juntos hacia delante”, afirmó.

FOTO PRENSA MUNICIPAL ENCUENTRO. Castellano y Caussi con dirigentes deportivos y vecinales.

Este martes, el intendente Luis Castellano y el interventor de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, brindaron una respuesta a presidentes de las comisiones vecinales y de los clubes de nuestra ciudad ante la dificultad que atraviesan para pagar sus tarifas.

“A ellos no se les va a cortar la luz. Creo que esto es una tranquilidad que se llevan. Saber que mientras sigan funcionando van a tener energía, es una seguridad que dio la empresa a través de una decisión política del gobernador Omar Perotti, sabiendo de la necesidad de los clubes y vecinales”, señaló el mandatario local una vez finalizado el encuentro.

Además, resaltó la actitud de “diálogo, un compromiso del Gobernador con el congelamiento de tarifas, la relación directa con el interventor de la EPE y con las entidades”.

“Nosotros desde el Municipio recibimos los reclamos y son problemas históricos que tenemos y nunca encontramos una respuesta en el gobierno provincial anterior”, contó Castellano.

Por este motivo, valoró el gesto de “cercanía. Esto es poder buscar soluciones de manera conjunta, es pensar juntos hacia adelante. Me parece que se ve una Empresa de Energía más cercana a la gente, que es lo que estamos buscando”.



DISMINUIR ASIMETRÍAS

Al tomar la palabra, Mauricio Caussi explicó: “El gobernador Omar Perotti me pidió que trabajemos juntos para tener una EPE en manos del Estado, pública y más cerca de la gente, particularmente, más cerca del sector productivo; y que trabaje para disminuir las asimetrías territoriales que existen”.

“Para nosotros es fundamental el diálogo con los actores territoriales. Omar Perotti lo ha plateado siempre: Los intendente y los presidentes comunales son brazos ejecutores de las políticas provinciales”, manifestó.

A continuación, el Interventor mencionó los diferentes sectores a los que el gobierno de la provincia aplicó el beneficio de las tarifas de energía. Sin embargo, dijo que “había un universo de beneficiarios que habían quedado afuera en el Decreto inicial, y que a través de actas sucesivas que hemos ido firmando, los fuimos incorporando”.

Entre ellos están “las sociedades de fomento, centros culturales, clubes y vecinales. Las vecinales de Rafaela no tienen personería jurídica, con lo cual uno diría que si leemos la letra fina del Decreto, desde el punto de vista jurídico quedan afuera. Desde el punto de vista del espíritu, les garantizo que no”.

En relación a esto, aseguró: “Yo me llevo la inquietud de charlarlo con la gente del área jurídica de EPE y, si es necesario, sancionar un acta particular para que las vecinales de la ciudad de Rafaela queden beneficiadas por esta medida. En realidad no es un beneficio sino la contención frente a una situación de crisis”.

Con respecto a los clubes, “pasa lo mismo. En este caso, además, el Gobernador tomó la decisión de tarifas cero, que significa que los 10 días de marzo, abril y mayo, no se les va a cobrar el consumo de agua y energía”.

Por otro lado, “tanto vecinales como clubes que no paguen durante el período, la deuda no va a devengar interés, se va a respetar a valores históricos y podrán pagarla a partir del mes de octubre en doce cuotas con un interés del 15 % anual”.

También detalló que “si algún club pagó alguna factura de energía por un consumo que caiga dentro de este período de 70 días, la empresa va a tomarle lo que pagó a cuenta de consumos futuros para que puedan hacer uso del beneficio”.



ESCUCHAR A LOS ACTORES SOCIALES

Por su parte, la secretaria de Gobierno y Participación de la Municipalidad, Amalia Galantti, hizo hincapié en que tanto clubes como vecinales tienen “la necesidad de afrontar el pago de servicios en esta época de pandemia. Ellos han suspendido y se ven imposibilitados para realizar las actividades que estaban haciendo en cada una de sus instituciones y sedes”.

Para eso, “propusimos que Mauricio Caussi pudiera escuchar de primera mano cada situación. Si bien nosotros ya le adelantamos y le contamos cómo es la realidad porque la conocemos y la hemos charlado antes, queríamos que pudiera conversar directamente con los actores. Confiamos en que entre todos podamos encontrar una solución”.



RECLAMO HISTÓRICO

Javier Grande, presidente de la Federación de Entidades Vecinales, expresó: “Trajimos un histórico reclamo. Pedimos que seamos considerados como entidades de bien público porque la carga impositiva y de consumos que tenemos es muy alta y la gran mayoría realizamos actividades que no tienen una contraprestación económica”.

“Éste es el planteo que le venimos a hacer y agradecemos poder trasladarlo de manera directa. Tenemos muchas expectativas con este encuentro, poder hablar de manera directa y plantear la problemática para nosotros es muy importante”, enfatizó.

En tanto que Norberto Andreo, de la vecinal de barrio Villa los Álamos, afirmó: “Hoy se vio una buena voluntad con la presencia del Interventor en tratar el tema y de acercarse a futuros encuentros para solucionar los problemas”.

“La situación es muy crítica en la ciudad, en las vecinales de los barrios periféricos que están cumpliendo funciones sociales y sin recursos, y tienen que tener el servicio de energía básico mínimo. Pero el principal recurso que permite cubrir los costos es cuando las vecinales se alquilan para eventos particulares, eso genera un ingreso y lo primero que se hace es pagar el servicio de energía”, finalizó.