Parola renunció dos veces en solo 30 días

El médico Carlos Parola ya no forma parte de los equipos del gobernador, Omar Perotti. Hasta hace un mes se desempeñaba como ministro de Salud de la provincia de Santa Fe liderando la gestión de salud pública para enfrentar la pandemia de coronavirus, aunque en el mismo período se consolidó su segunda a cargo, la rosarina Sonia Martorano, con una fuerte y sólida presencia en las conferencias de prensa diarias donde se presenta el reporte epidemiológico.

En mayo crecieron los rumores sobre una eventual dimisión de Parola a la cartera de salud. Nadie del Gobierno negaba ni descartaba la especie. En junio finalmente se concretó el reemplazo que a esa altura no sorprendió a nadie: Martorano asumió hace justo un mes como ministra de Salud, mientras que el médico de San Guillermo se corría a un tercer plano como asesor de Perotti en materia sanitaria. En el momento de la sucesión hubo información oficial pero no explicaciones claras sobre la dimisión.

Tras cumplir un mes como asesor, Parola volvió a presentar su renuncia y se alejará de la función pública, quizás molesto por críticas en redes sociales sobre el salario que cobraba a cambio de una asesoría imprecisa.

Ayer se conoció el decreto de la Provincia -con fecha del último lunes- en la que se acepta "la renuncia presentada por el Dr. Carlos Daniel Parola al cargo de asesor del Poder Ejecutivo a partir del 26 de junio 2020, agradeciéndole los servicios prestados".

El ex ministro había sido designado asesor mediante el decreto N° 526 del 16 de junio. Por tanto, apenas se mantuvo en esa nueva función apenas 10 días. Se fue sin pena ni gloria de un cargo que quedó en medio de la escena a partir de la inesperada pandemia de coronavirus.