¿Gobierno provincial o una unidad básica? Locales 15 de julio de 2020 Redacción Por DURO PLANTEO DE LA UCR

La UCR santafesina manifestó su "enérgico repudio al manejo indiscriminado de programas y fondos provinciales y nacionales por intermedio del Partido Justicialista a través de sus punteros políticos".

A través de un comunicado, el radicalismo planteó que "el Gobierno de la Provincia de Santa Fe cuenta con variedad de programas que tienen como objetivo el desarrollo y fortalecimiento de comunas y municipios" a la vez que expresó su rechazo porque "estos recursos son manipulados discriminando a gobiernos locales que no son afines al partido gobernante".

"Un claro ejemplo de estas acciones es lo que está sucediendo con el programa Pro-Huerta, que es una política pública del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, destinada a la autoproducción de alimentos. Actualmente se está realizando la distribución de kits de siembra compuestos por carretillas, mangueras, palas, rastrillos, regaderas, semillas y plantines. Dichos kits fueron entregados por medio de punteros políticos afines al gobierno y no por medio de las instituciones gubernamentales correspondientes. De esta forma se atenta gravemente contra las instituciones de la democracia", sostuvo.

"Lo mismo sucede con el Fondo de Obras Menores donde los municipios de segunda categoría y Comunas de la Provincia de Santa Fe pueden solicitar recursos, que tienen carácter de no reintegrables, para la construcción de obras y adquisición de equipamiento y rodados", agrega. En tal sentido, advierte que "referentes políticos simpatizantes con el gobierno deciden a qué comunas y municipios entregar los fondos que por ley corresponden a todos sin distinción de banderas políticas".

Finalmente, el radicalismo santafesino denuncia que "al Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno provincial lo usa como una Unidad Básica, donde el clientelismo político esta al orden del día, manipulando a discreción los Planes a favor de Municipios y Comunas a fines".