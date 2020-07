Traverso pide por los acompañantes Deportes 15 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Durante una entrevista radial en la provincia de Buenos Aires, Juan María Traverso manifestó sus deseos que el automovilismo vuelva a contar con la presencia y participación de los acompañantes, al menos en las categorías zonales. “El acompañante es un apasionado exactamente igual que el piloto, con la diferencia que maneja. Tiene la misma pasión de quien conduce el auto, con lo cual bajarlo es injusto, porque no va obligado sino porque quiere y le gusta. Nació con el automovilismo”, señaló Traverso.

Vale señalar que en Argentina las licencias de acompañantes en las categorías de pista no se otorgan desde 2006 por la CDA del ACA, y en 2007 por la ACTC, esta última medida se tomó luego del mortal accidente de Guillermo Castellanos en Comodoro Rivadavia.

Comparando con la actividad del rally, Traverso alentó: “Con la tecnología que existe hoy en el rally mundial, obviamente podrían sacarlo al navegante, y que el piloto vaya solo. Pero está el navegante y me parece genial porque es parte de la historia. No es un agregado”.

¿Lo escucharán los dirigentes de los entes fiscalizadores y permitirán el retorno de los acompañantes?