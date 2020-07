Boxeo: 4 argentinos en EE. UU. Deportes 15 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Los boxeadores argentinos Marcos Escudero, Alberto Palmetta, Francisco Torres y Lucas Fernández están programados para pelear en agosto próximo en Estados Unidos, en dos carteleras a realizarse en Connecticut y en Daytona Beach.

El sábado 1 de agosto, el medio pesado Marcos Escudero, de 27 años, nacido en Córdoba y radicado en General Arenales, combatirá en pelea revancha con el estadounidense Joseph George. Escudero, cuyo récord es de 10 victorias (9 ko) y 1 derrota, perdió por puntos con George, en fallo polémico, y por eso se pactó una revancha que estuvo programada dos veces, el 28 de marzo y el 18 de julio, y no pudo realizarse por la pandemia de coronavirus.

Y el sábado 15 de agosto, en Daytona Beach, estado de Florida, subirán al ring el dos veces olímpico Alberto Palmetta, el campeón argentino mediano Francisco Torres y el supermosca rosarino Lucas Fernández.

El welter bonaerense Palmetta (13-1-0/ 9 ko), en su último combate (15 de noviembre) batió a Erik Vega Ortiz por nocaut técnico. El púgil de 30 años combatirá con Tre’Sean Wiggins y Torres (14-3-0/ 5ko), también de 30 años, lo hará con Cleotis Pendarvis, ambos estadounidenses. En tanto Fernández, de 28 años, y una foja de 12 victorias (9 ko), 2 derrotas y 1 empate, no tiene aún rival confirmado.

Su última presentación fue el 5 de octubre pasado en San Juan de Puerto Rico frente a Juan Carlos Camacho (11-1-0), en una combate que no tuvo definición debido a que el argentino sufrió un corte accidental en la cabeza. Allí estaba en juego el cetro latino súper mosca de la OMB.