Matías Alemanno, una baja más para Jaguares Deportes 15 de julio de 2020 Redacción Por RUGBY

FOTO ARCHIVO NA CORDOBES./ Seguirá su carrera en Inglaterra.

El segunda línea cordobés Matías Alemanno se convirtió ayer en una nueva baja de Jaguares, al anunciarse su incorporación al Gloucester de la Premiership de Inglaterra. “Trae muchos de los atributos que hemos estado buscando en esa área y creemos que puede continuar desarrollándose con nosotros y potenciar a los jugadores que ya tenemos en el equipo”, señaló el head coach, George Skivington.

Alemanno, de 28 años, se inició en La Tablada de Córdoba, y desde 2015 integraba el plantel de Jaguares. Además, el cordobés vistió la camiseta de Los Pumas en 61 desde su debut en 2014, y jugó las Copas del Mundo de 2015 y 2019.

Posteriormente, Skivington agregó que “es un jugador físico y su estilo de juego realmente se adaptará a la Premiership”. Alemanno se convirtió en el quinto jugador que deja el plantel de Jaguares después de la cancelación del Súper Rugby, tras Guido Petti (Bordeaux), Marcos Kremer (Stade Francais), Jerónimo de la Fuente (Perpignan), y Lucas Mensa (Valence), a los que se suma el ex entrenador Gonzalo Quesada (Stade Francais).



SATISFACCION DEL SEVEN

Santiago Gómez Cora, head coach de la Selección argentina de rugby seven, se refirió ayer a la actualidad del equipo a una semana del regreso a los entrenamientos de manera conjunta en el CENARD, y afirmó que los jugadores "están muy bien anímicamente" y "con muchas ganas". "Estamos felices porque ya dejamos una etapa atrás y vamos dando pequeños pasos mirando hacia el futuro", dijo Gómez Cora en declaraciones a la página oficial de UAR. Y añadió: "Los deportes involucrados en los Juegos Olímpicos estábamos en diálogo con las autoridades desde abril para llegar a esta situación de regreso a la actividad. Por ahora es para 142 atletas ya clasificados a Tokio".

"Nos dieron permiso para entrenar con protocolos muy exigentes en la burbuja deportiva que es el CENARD. Tenemos horarios estrictos y espacios a respetar. Cada equipo tiene un período de entrenamiento, una forma de ingreso y egreso y un modo de trabajo dentro del lugar", explicó.

El plantel de Los Pumas 7s divide las prácticas en dos predios: parte entrena en el CENARD, en Buenos Aires, y el resto en las Academias de la UAR en el interior.