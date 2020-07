La respuesta de Alberto Nacionales 15 de julio de 2020 Redacción Por “Mi compromiso fue y es el de siempre: con los que menos tienen”. La referente de Madres de Plaza de Mayo lo había cuestionado por invitar al acto del 9 de Julio a los empresarios que "explotan" a los trabajadores y "saquean" el país.

El presidente Alberto Fernández le contestó ayer con una carta pública a la referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien lo había criticado por invitar al acto del 9 de Julio a los empresarios que “saquearon” el país.

El mandatario intentó bajarle el tono a la disputa y comenzó por reconocer que las críticas fueron hechas “desde el afecto recíproco”.

Sin embargo, aseguró que a su mesa se sienta “gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes y científicos”. “Todos y todas, porque esa es mi responsabilidad”, agregó.

“Mi compromiso fue y es el de siempre: con los que menos tienen”, continuó Fernández tras enumerar todas las medidas económicas destinadas a los sectores más vulnerables.

Si bien reconoció que “siempre” escucha y “atiende las observaciones” de la Madres debido a lo que “han significado y significan para que seamos mejores como sociedad”, el Presidente insistió en que todas las políticas que implementó el gobierno actual tienen como objetivo central “construir la Argentina socialmente justa que aún soñamos”

Transcurridos apenas siete meses de su asunción como presidente, Alberto Fernández había quedado en las últimas horas bajo “fuego amigo”, término que se suele utilizar en política cuando las críticas surgen del mismo espacio o de sectores aliados.

Si bien la verborragia de Bonafini no es novedosa y abundan los antecedentes, su intervención se da en un contexto muy particular que tuvo como protagonista a la propia Cristina Kirchner. El domingo pasado, la ex presidenta les recomendó a sus seguidores de redes sociales un artículo del diario Página 12 en el que se objetaban los intentos de acercamiento de Alberto Fernández a grupos económicos como Techint y Clarín, integrantes de la cámara que el jueves estuvo en Olivos. “El mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse”, describió CFK, y compartió la columna titulada “La conducción política del poder económico”, firmada por el periodista Alfredo Zaiat.