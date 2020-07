“Más tranquilos que unos meses atrás, pero con un nivel de alerta permanente” Locales 15 de julio de 2020 Redacción Por La médica infectóloga local Sandra Capello resaltó el trabajo sanitario realizado en la ciudad, aunque subrayó la importancia que en esta instancia tiene el no relajarse. Casi 90 días sin casos de coronavirus en Rafaela.

FOTO ARCHIVO CAPELLO. Instó a los rafaelinos a no relajarse y que cumpla con todas las medidas de prevención.

El Covid-19 sin lugar a dudas ha modificado muchas conductas sociales, a incorporado otras y hoy exige un compromiso individual y esa conciencia social de la que tanto se habla.

A más de 80 días sin casos en Rafaela, la médica infectóloga Sandra Capello señala que “estamos un poco más tranquilos que unos meses atrás pero con un nivel de alerta permanente, sobre todo en el sistema de salud y en los controles de la ciudad, porque no tenemos que relajarnos. Si bien la situación de Rafaela es más tranquila porque no se han registrado casos, en las localidades cercanas y en las provincias limítrofes a la provincia Santa Fe, se van dando casos de manera paulatina”.

“Sí bien no aumenta en forma brusca ese número, todos los días se registran casos y eso hace que nosotros reforcemos nuestro nivel de alerta, sobre todo con los cuidados y con el desplazamiento de las personas que viajan hacia otras localidades. Le pedimos un cuidado extremo, sobre todo en el uso de tapaboca y el cumplimiento del distanciamiento social”, explicó la doctora.

Acerca de la relajación que hoy se observa en la población, Capello manifestó que “como en todos los ámbitos cuando uno empieza a minimizar los cuidados, existe la posibilidad de que aparezcan nuevos casos, sobre todo en aquellas personas que viajan”.



EL DÍA DEL AMIGO ENCIENDE

LA LUZ DE ALERTA

La infectóloga se refirió al próximo 20 de julio, fecha en la que se celebra el Día del Amigo, y dijo que “tenemos muy cerquita el día del amigo, eso va a implicar que nos juntemos y si bien está permitido que las personas se junten hasta cierto número de personas, una cosa es una reunión familiar o una reunión afectiva y otra cosa es una fiesta. Cuando nosotros nos reunimos tenemos que tener la precaución de tener en claro con qué personas lo vamos a hacer, si esas personas viajaron o no, si viven con personas que viajan en su familia, si hay algún viajante o alguna persona que se desplaza hacia otra ciudad. Si nos reunimos a tomar mate con nuestros amigos, que cada uno lleve su mate; son costumbres que uno tiene que ir implementándolas y se tienen que quedar por lo menos por un tiempo largo”.

“Evitar el amontonamiento de muchas personas, eso es fundamental y si vamos a viajar tratar de hacerlo en los lugares donde no hay circulación viral y aunque vayamos a una ciudad o una localidad donde no hay casos, llegar y quedarnos en el domicilio en el cual vamos a visitar y no empezar a deambular de un domicilio a otro”, aconsejó la profesional.



LOS ASINTOMÁTICOS

En relación a lo que sucede con las personas asintomáticas en relación al coronavirus, la Dra. Capello precisó que “lo más importante es no minimizar los síntomas en esta época; que una persona esté resfriada, tenga un cuadro de rinitis o de alergia es muy común y a veces uno no le da importancia a esos primeros síntomas, entonces se dice que es una persona asintomática. Después cuando uno pregunta o investiga bien, a veces no son tan asintomáticas esas personas los días previos a la consulta. Una persona positiva puede contagiar dos días previos a la consulta y hasta 14 días posteriores”.

Sobre la carga viral, explicó que en los asintomáticos la carga viral es muy baja, por lo tanto el contagio es menor en el presintomatico, con lo cual, usando cubreboca y con el distanciamiento social disminuyen muchísimo la posibilidad de transmisión.