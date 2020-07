Caussi: "El esfuerzo de la Provincia para congelar tarifas significa transferir mil millones de pesos" Locales 15 de julio de 2020 Redacción Por El interventor de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Caussi, hizo referencia al aporte hacia el sector productivo. Lo hizo en el marco del segundo encuentro del Consejo Económico, Social y Sanitario que contó con la presencia del intendente Luis Castellano.

FOTO PRENSA MUNICIPAL EN EL CCIRR. Rizzotto, Castellano y Caussi durante el encuentro.

Este martes se concretó el segundo encuentro del Consejo Económico, Social y Sanitario. En esta instancia, sus integrantes, entre los que se estuvo el intendente Luis Castellano, invitaron al interventor de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, para abordar temas ligados a cuestiones energéticas en el marco de la pandemia.

En ese aspecto, Caussi puso en valor el pedido realizado por el gobernador Omar Perotti relacionado con la construcción de una relación de cercanía entre la EPE y los usuarios, representados en este caso por los sectores productivos, industriales, de servicios, del campo y los trabajadores

El funcionario receptó inquietudes y propuestas al tiempo que remarcó que la empresa cuenta en la actualidad con más de 1.4 millones de usuarios en toda el territorio provincial y que se encuentra en un proceso de trabajo en la búsqueda de evolucionar en la calidad del servicio y la generación de inversiones en el marco complejo signado por los efectos del coronavirus.

Al mismo tiempo, señaló que la EPE se encuentra atenta a varios frentes, entre ellos, el financiamiento para emprendimientos iniciales y la modernización de los procesos internos de la empresa tales como potenciar su Oficina Virtual, la instalación y desarrollo de un sistema para el seguimiento online del consumo y la programación de una comunicación más fluida a través de las redes sociales.



EPE Y EL CONGELAMIENTO DE TARIFAS

En materia de tarifas, el funcionario mencionó que “es muy importante el esfuerzo que hace la Provincia para congelar tarifas y que significa la transferencia de mil millones de pesos en el primer semestre. Es un aporte que todos los santafesinos y santafesinas hacemos a favor del sector productivo. Hemos tomado estas medidas para sostener a diferentes sectores en la pandemia”.

Mauricio Caussi, dijo que “cuando el gobernador Omar Perotti me pidió que tome esta responsabilidad de ser el interventor fue muy claro, muy concreto. Me planteó que la EPE debe estar más cerca de la gente. En particular, más cerca del sector productivo, con un mayor nivel de diálogo y de esfuerzo en pos de tenerla como herramienta clave en la promoción del desarrollo. Y por otro lado trabajando fuerte en disminuir las profundas asimetrías territoriales que hay en la provincia de Santa Fe”.

El interventor expresó que la provincia tiene profundas diferencias en cuanto al servicio que presta y “esto no puede pasar. La EPE tiene que abrirse. Su capital humano tiene que entender que es parte del Gobierno provincial, que es parte de una herramienta clave para el desarrollo y que el diálogo con los intendentes, los presidentes comunales, los referentes de las gremiales empresarias es fundamental”.

“Perotti dijo que los intendentes y presidentes comunales son brazos ejecutores de su política provincial. Para la EPE también es así”, mencionó.



INVITACIÓN

Por su parte, Luis Castellano dijo que “conformamos lo que llamamos Consejo Económico Social y Sanitario como un espacio para debatir, pensar proyectos a mediano y largo plazo. También, para evaluar las situaciones más complejas que afrontan las empresas, los comercios, los productores. Luego de nuestro primer encuentro, uno de los temas más importantes que surgieron fue el energético”.

“Existen dificultades para muchas empresas en cuanto a poder abonar la facturación de energía debido a que estuvieron mucho tiempo sin poder trabajar, así como otras cuestiones puntuales. Esto nos llevó a invitar a Mauricio Caussi y todo su equipo para poder dialogar y que pueda contar cuáles son los planes que hoy tiene la EPE para la coyuntura y cuáles son los proyectos a mediano y largo plazo”, mencionó el intendente.



MIRADA A LARGO PLAZO

Finalmente, Mauricio Rizzotto, manifestó que “este ámbito representa las distintas actividades económicas de Rafaela y la región metropolitana. Hay realidades diferentes, pero tenemos que empezar a mirar a mediano y largo plazo. Específicamente, el tema energético es fundamental. Entender cuál es la estrategia a futuro de la EPE, su infraestructura, sistema de facturación, potencia y otras cuestiones”.

El segundo encuentro del Consejo Económico, Social y Sanitario se realizó en las instalaciones del Centro Comercial de Rafaela y la Región (CCIRR) y participaron el intendente Luis Castellano; el interventor de la EPE, Mauricio Caussi; el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, Mauricio Rizzotto, en representación del presidente del CCIRR; la presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone; el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT-Rafaela), Roberto Oesquer, entre otros.