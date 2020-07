El Presidente recibió a la cúpula de la AMIA

BUENOS AIRES, 15 (NA). - En la previa a un nuevo aniversario de la voladura del edificio de la AMIA, el presidente Alberto Fernández recibió ayer en la Quinta de Olivos a la cúpula de la entidad, que le reiteró la necesidad de "poner fin a la impunidad que cubre la causa desde hace 26 años".

Por parte de la AMIA concurrieron su presidente, Ariel Eichbaum, el secretario general Darío Curiel; el tesorero Alberto Chaieno; el director ejecutivo Daniel Pomerantz; y Anita Weinstein, víctima sobreviviente y directora emérita del Centro de Documentación de la institución.

"En pocos días se cumplirán 26 años del peor atentado que sufrió la Argentina. La causa AMIA no es sólo una herida abierta para toda la sociedad, es una carga que avergüenza a nuestra democracia porque hace 26 años estamos conviviendo con la impunidad y no hay una sola persona detenida por el crimen de lesa humanidad que se ejecutó", destacó Eichbaum luego de la audiencia.

En el encuentro en Olivos, el presidente Fernández recibió una placa que forma parte de un nuevo proyecto de la institución que lleva el nombre "Sueños Quebrados", una acción que tiene como fin generar una señalética para el ejercicio de la memoria, en distintos lugares a partir de los sueños no realizados de las víctimas fatales del ataque del 18 de julio de 1994.

La placa entregada tendrá como destino final la Casa de Gobierno y simboliza el sueño que tenía Sebastián Barreiros, quien fue la víctima más joven del atentado, con cinco años, y cuyo padre, Julio, formó parte de la reunión en Olivos.

Además de la placa para rendir homenaje a Sebastián, se colocarán en esta primera etapa, cuatro placas más para manifestar los sueños interrumpidos de Germán Parsons (29), Hugo Ricardo Said (41), de Néstor Américo Serena (51) y Martín Figueroa (47).

El próximo sábado se cumplirán 26 años del ataque terrorista contra la mutual judía, mientras que el acto central para conmemorar a las víctimas del trágico hecho se realizará de manera virtual un día antes, este viernes a las 9:53, y podrá seguirse desde las cuentas "AMIAonline" en YouTube y Facebook. .