La Provincia pone en duda el festejo del Día del Amigo Locales 14 de julio de 2020 Redacción Por El gobernador de la provincia precisó que vamos "analizar día a día cada una de las situaciones y comportamientos que se van dando en las distintas localidades de la provincia" frente a las normativas dispuestas por la pandemia de Coronavirus.

FOTO SCS REPORTE SANITARIO. Perotti y Martorano, anoche en conferencia de prensa.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, detalló este lunes que se van a "analizar día a día cada una de las situaciones y comportamientos que se van dando en las distintas localidades de la provincia" frente a las normativas dispuestas por la pandemia de Covid-19. Sin ocultar algo de fastidio porque "ciertas conductas se están relajando" por la baja cantidad de casos que se reportan en la Provincia en relación a lo que sucede en otros distritos, que derivaron en un aumento de fiestas clandestinas, Perotti dejó entrever que la Provincia podría no habilitar los festejos del Día del Amigo, que se celebrará el próximo lunes 20 de julio.

"Tenemos el convencimiento de que estos casos tienen que ver con la estacionalidad, con que hay mucha más gente circulando y tenemos provincias vecinas con alto nivel de contagio y allí hay vínculos que llevan a que ese contacto requiera de parte de los santafesinos el mayor cuidado", enfatizó Perotti.

El primer mandatario santafesino hizo hincapié en “ciertas conductas que están relajándose. La confianza de números aceptables en un contexto nacional, lleva también a la creencia de que ´ya pasó´. Por lo cual, vamos a volver al día a día en la atención de ir analizando cada una de las circunstancias en que se van dando los contagios".

"Para eso -agregó Perotti- evaluaremos con cada uno de los intendentes, presidentes comunales y los distintos comités departamentales cómo se dieron los contagios. En ese marco vamos a seguir con mucha firmeza en los controles en el ingreso, pero también teniendo la evaluación de cada una de las actividades que se han puesto en marcha en los últimos días, su comportamiento y la adecuación".

En el mismo sentido, el gobernador aseguró que “se va a analizar los encuentros familiares, que en muchos casos dejaron de ser encuentros para transformarse en fiestas, esta es una realidad que hemos tenido en el último fin de semana. También de aquí al fin de semana evaluaremos el traslado del festejo del Día del Amigo".

Por último, el titular de la Casa Gris enfatizó: “Tenemos que cuidar todo el esfuerzo hecho en el día a día todos y cada uno de nosotros. Lo hemos logrado, lo tenemos que seguir cuidando y lo tenemos que hacer entre todos. El barbijo, el cuidado de las manos, el distanciamiento, son centrales para esta etapa y, en particular, en los meses más duros del frío que son los que estamos viviendo".

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Martorano, afirmó que "no tenemos circulación comunitaria de COVID-19 en la provincia de Santa Fe". Y agregó: "Nos interesa también saber en qué edades tenemos la mayoría de los pacientes contagiados. Entre los 29 y 39 años tenemos la mayor cantidad de casos. Esto nos alerta porque si bien la enfermedad es más grave en mayores de 60 años, tenemos la mayor cantidad de contagiados en las edades más jóvenes, donde quizás transcurra de un modo leve con una internación general solamente, pero estos pacientes pueden contagiar a los mayores, que van a tener una evolución más tórpida".

"Todo esto nos lleva a mantener los cuidados, del distanciamiento, del uso del barbijo, del lavado de manos, porque tenemos el mes más álgido de la mano de la aceleración, no solo de nuestra curva, si no de la curva nacional, concluyó Martorano”.