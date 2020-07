Avanza en el área industrial la obra del destacamento Locales 14 de julio de 2020 Redacción Por Esta es una de las obras más gestionadas por el sector industrial rafaelino, con el objetivo de lograr que el norte de la ciudad, cuente con el servicio de Bomberos Zapadores y de emergencias 107.

FOTO J. BARRERA CASI LISTO. La construcción del edificio muestra un importante grado de avance.

Si bien la pandemia demoró los trabajos a partir de las restricciones que se decretaron en marzo, actualmente se retomaron las tareas y falta menos para la inauguración del Destacamento en el Área Industrial local.

El presidente de la Asociación Parque Industrial Rafaela, Ricardo Scalenghe, explicó que “esta obra viene con buen ritmo de trabajo en este momento, pero no quiero dar una fecha exacta de inauguración porque aún no la tengo. Estamos en los últimos detalles en el interior; el exterior está prácticamente finalizado, solo restan cosas mínimas”.

En lo que respecta al interior de la obra del Destacamento, señaló que están terminando la colocación de durlock, luego se va a pintar y la instalación de la electricidad y el gas están concluidas.

El edificio está proyectado para que se instale una dotación de Bomberos Zapadores y personal del servicio 107. “Tuvimos una reunión con el Dr. Brasca que es el coordinador local del servicio 107 y el Dr. Wagner que es el responsable provincial, y nos dijeron que están muy conformes con la obra y que cuando esté funcionando iban a disponer de una unidad en este lugar. Queda ver que formato le dan, pero la idea es que se instalen de 6 a 20 o 22 horas en este edificio”, precisó el presidente de APIR.

Respecto a bomberos, Scalenghe dijo que ellos son los principales de esta edificación y manifestó que “está todo dispuesto para que vengan, estuvimos dos meses parados sin poder avanzar y hoy estamos con algunos retrasos por mercadería que tiene que llegar y gente que tiene que venir a hacer su trabajo”.



UN PRESUPUESTO DE

MAS DE 7 MILLONES

El presidente de APIR dijo que el presupuesto total de la obra del Destacamento,está en los 7 millones y medio de pesos, de los cuáles 6 aportó la provincia a principio de 2019. Por su parte el municipio destinó 500.000 pesos que sirvió para hacer el movimiento de suelo y desagües y luego hizo otro aporte de 200.000 pesos en 4 cuotas. El resto del presupuesto, contó Scalenghe, salió de un fondo de inversión que cuando se hizo el pavimento de Avenida Perón, todos los frentistas y no frentistas que se vieron beneficiados con esa obra fueron generando con un aporte.