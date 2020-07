El cadáver de la actriz de "Glee" fue hallado en el lago

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Luego de cinco días de intensa búsqueda, ayer, lunes, fue encontrado el cuerpo de Naya Rivera, la actriz de "Glee" que había desaparecido el pasado 8 de julio mientras daba un paseo por el lago Piru, en Los Ángeles, junto a su hijo de 4 años.

La artista de 33 años y el pequeño Josey, fruto de su relación con Ryan Dorsey, habían alquilado un bote para salir a dar un paseo y nadar en el lago ubicado al sur de California, pero el niño fue encontrado solo en la embarcación por otro navegante.

"Mamá saltó al lago y no regresó", declaró el pequeño, por lo que automáticamente se desplegó una exhaustiva búsqueda para encontrar a la actriz.

Con el paso de las horas, las autoridades confesaron que ya no tenían esperanzas de encontrarla con vida.

Finalmente, este lunes a la mañana, la oficina del Sheriff del condado de Ventura comunicó a través de sus redes que habían hallado un cuerpo.

El portal de noticias TMZ confirmó de manera extraoficial que el cadáver que encontraron era el de Naya.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los fanáticos de Rivera, quienes conservaban la ilusión de que la encontraran sana y salva.

Como un signo trágico, hoy se cumplen siete años de la muerte de Cory Monteith, el protagonista masculino de "Glee" que falleció tras una sobredosis.

Naya comenzó su carrera como modelo a los 9 meses y como actriz a los cuatro años. Participó en The Royal Family", "El príncipe del rap" y "Guardianes de la bahía" pero recién ganó popularidad a nivel mundial al interpretar a Santana López en la exitosa serie musical que emitió Fox entre 2009 y 2015.