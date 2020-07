Abogados apuntan fallas en la justicia santafesina Locales 14 de julio de 2020 Redacción Por Cuestionan desde la suspensión sin aviso y sobre la hora de audiencias, hasta la demora en otorgar turnos, la falta de aplicación de protocolos sanitarios hasta los malos modos de algunos funcionarios judiciales. También la falta de conectividad en regiones de la Provincia.

La flamante Federación de Colegios de Abogacía de la Provincia de Santa Fe difundió un crítico documento en el que enumera falencias que advierte en la prestación del servicio de justicia en las distintas sedes de los tribunales a la vez que reclama correcciones a la Corte Suprema. "Marcamos que la justicia santafesina marcha sin rumbos", advirtió con crudeza la entidad que integran los cinco colegios de Abogados santafesinos, entre ellos el de Rafaela.

"A lo largo de estos meses hemos observado, y puesto de manifiesto, las falencias en el servicio de justicia de Santa Fe.

El nuevo esquema de trabajo dispuesto por la Corte Provincial requiere, necesariamente, la adaptación de los operadores del sistema. Ahora bien, cuando las normativas se convierten en un listado de sugerencias, donde cada uno crea sus propias reglas de juego, se resquebraja el orden, la celeridad y la seguridad jurídica, en perjuicio de los ciudadanos y operadores del sistema", advierte en el documento.

La Federación enfatizó que "a pesar del énfasis puesto por las autoridades del Poder Judicial para evitar la presencia de público en los edificios de tribunales, las decisiones contravienen dicho esfuerzo, lo cual aumenta el riesgo en la salud de todos". Al respecto, advierte que "ciertos tribunales que continúan exigiendo las notificaciones en soporte papel, apartándose del régimen de las notificaciones electrónicas".

A su vez, cuestiona el funcionamiento del sistema de Turnos Web porque "trae aparejado numerosas dificultades". En primer lugar "obliga a los colegas domiciliados en localidades distintas a las de las sedes de las circunscripciones, trasladarse en diferentes días, cuando podría habilitarse turnos especiales para ellos, de manera tal que puedan cumplir con la totalidad de los trámites en una sola jornada".

En segundo término, señala que "otro de los puntos que entorpecen el servicio de justicia en la provincia radica en que los juzgados cancelan discrecionalmente los turnos a pesar de no tener esas facultades y sin avisarle de antemano al profesional, quien se entera de la suspensión en el mismo momento en que concurre al tribunal, generándole pérdida de tiempo y riesgo de contagio".

En tercer orden, la Federación subraya que "en las Oficina de Proceso Sucesorio, Oficina de Procesos Universales, Oficina de Certificaciones y en los Tribunales Colegiados y juzgados de Familia, se otorgan turnos a casi 20 días de efectuada la solicitud, cuando en muchos supuestos se tratan de asuntos que requieren solución urgente".

Asimismo, afirma que "se obliga a ingresar demandas a través del Sistema SISFE, con un límite en la capacidad, lo cual impone a los abogados y las abogadas la necesidad de ingeniárselas para, en su caso, ampliar los escritos y la documental en nuevas presentaciones, todo lo cual origina una inadmisible burocracia que retarda los procesos".

También se queja porque la comisión para la implementación de nuevas tecnologías informáticas en el ámbito del Poder Judicial, creada el pasado 5 de mayo por la Corte Suprema, todavía no emitió ningún dictamen transcurridos dos meses de su puesta en marcha.

Por otra parte, si bien "la mayoría de los integrantes del Poder Judicial se conducen con esmero, respeto y dedicación, hay otros que violentan las reglas del buen trato y consideración hacia los/as abogados/as (art. 314 LOPJ). Si a la angustia económica que estamos atravesando la sociedad en general y la abogacía en particular, le añadimos malos modos de los que eligieron brindar un servicio sostenido por el esfuerzo de los contribuyentes, vamos a culminar en una degradación no sólo institucional, sino también humana".

La Federación también planteó su "preocupación" debido a "la falta de conectividad en regiones de la provincia y carencia de un protocolo de actuación en caso de contagios (como aconteció en Ceres) que eviten suspender la actividad judicial".

Por último, asegura que "transcurrido un tiempo más que prudencial para evaluar el funcionamiento del servicio de justicia y en cumplimiento de nuestra función, apesadumbrados marcamos que la justicia santafesina marcha sin rumbos". "Hasta tanto no se logre generar los consensos necesarios con la abogacía -atento a su rol esencial para el acceso a la jurisdicción-, resultará imposible mejorar el funcionamiento de la administración de justicia", concluye con tono ácido.