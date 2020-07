Laprovittola cerca del Panathinaikos Deportes 14 de julio de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO ARCHIVO NA CAMBIA EQUIPO Y PAIS./ El base argentino se iría a Grecia.

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El base del Real Madrid de España Nicolás Laprovíttola "concretó un acuerdo de palabra" para continuar su carrera en el Panathinaikos de Grecia, según indicaron medios locales. El argentino, que no tiene lugar en el plantel del Real Madrid para la próxima temporada, es el elegido por el elenco de Atenas para reemplazar a Nick Calathes, que fue transferido al Barcelona.

Laprovíttola promedió 6 puntos, 2.9 asistencias y 1.6 rebotes por partido en la liga española, mientras que en la Euroliga sus números fueron de 5 puntos, 3 asistencias y 1.4 rebotes por cotejo. Pese a que no sería prioridad para el entrenador del conjunto merengue, deberá "rescindir el vínculo vigente" que mantiene hasta mediados del 2021 para poder partir hacia Grecia, en caso de que las negociaciones finalicen con un acuerdo entre las partes.

De esta manera, el ex basquetbolista de San Antonio Spurs de la NBA sumaría una camiseta más a las ya utilizadas, como la de Flamengo de Brasil, Lietuvos Rytas de Lituania, Zenit San Petersburgo, en Rusia, y Estudiantes, Baskonia y Joventut de Badalona, los tres clubes de España.



OTRO CASO EN LA NBA

El base de los Houston Rockets Russell Westbrook anunció ayer que dio positivo por coronavirus y, a menos de tres semanas del reinicio de la temporada de la NBA, fue puesto en cuarentena, aunque afirmó que se siente "bien" de salud. "Di positivo por COVID-19 antes del viaje de mi equipo a Orlando. Me estoy sintiendo bien, estoy en cuarentena, y espero poder unirme a mis compañeros cuando se me autorice", publicó el basquetbolista de 31 años en su cuenta de la red social Twitter. Y añadió: "Gracias a todos por los buenos deseos y el apoyo continuo. Por favor, tomen este virus en serio. Tengan cuidado. ¡Pónganse la máscara!".

Los 22 equipos que tendrán su participación en la reanudación de la temporada de la NBA se encuentran instalados en un complejo de la ciudad de Orlando, donde vivirán durante los próximos tres meses y tendrán un protocolo con varias regulaciones. Los jugadores se alojan en el complejo Walt Disney World Resort, en la denominada "burbuja" y con importantes restricciones para evitar los contagios: en el protocolo se indica que los deportistas tienen pulseras de seguimiento, mientras que hay alarmas de proximidad y tienen la opción de usar anillos inteligentes de detección de síntomas.

Westbrook, elegido Jugador Más Valioso (MVP) del año 2016- 2017, llegó a los Rockets luego de 11 años liderando a los Oklahoma City Thunder y se convirtió en una figura clave del equipo, por lo que espera poder ser de la partida cuando se reactive la competencia el 30 de julio.