Levantaron sanción al Manchester City Deportes 14 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, según sus siglas en inglés) modificó ayer la sanción inicial que había impuesto la UEFA al Manchester City de no poder jugar competiciones europeas para las dos próximas temporadas (2020-2021 y 2021-2022) al considerar que incumplió el fair play financiero con un exceso ficticio de ingresos publicitarios para poder contratar más jugadores.

El órgano también redujo la multa que debía pagar el City – propiedad del jeque emiratí Mansour bin Zayed Al Nahyan desde 2008– de 30 a 10 millones de euros. Ambas sanciones habían sido impuestas por superar el límite financiero entre 2012 y 2016, una norma creada por la UEFA en 2011 para "mejorar la salud económica de los clubes europeos" y que implica que estos solo puedan gastar hasta cinco millones más de lo que ingresen en un periodo de evaluación de tres años.

El TAS –un órgano de arbitraje que dirime disputas en torno al deporte– consideró que la sanción de la UEFA contra el City del pasado 14 de febrero "debe ser anulada y reemplazada", porque la mayor parte de las infracciones detectadas por el máximo organismo del fútbol europeo prescribieron o no pudieron ser demostradas por el tribunal. El órgano estima que el club inglés no camufló "fondos de capital" como "ingresos de patrocinadores", pero sí cree que falló al cooperar con las autoridades. "No era apropiado prohibir la participación del Manchester City en las competiciones de la UEFA por el hecho de que el club no cooperara con las investigaciones", afirmó la sentencia del máximo tribunal de justicia en el deporte.

El texto publicado este lunes tiene solo una página y media, ya que los fundamentos del fallo se conocerán en algunos días, y no detalla uno a uno los incumplimientos detectados por la UEFA, sino que hace una evaluación general de los cargos. La decisión del TAS, tomada por un comité de tres abogados, llega a menos de un mes (7 de agosto) del enfrentamiento entre el Real Madrid y el conjunto de Pep Guardiola en Manchester, donde los blues tienen una ventaja de 2-1.

La sentencia es una bocanada de aire para el City, segundo clasificado en una Premier League que ya tiene campeón al Liverpool, y que ahora tiene en la mano su boleto al máximo torneo de clubes continental de la próxima temporada.

Desde 2008, según medios ingleses, el conjunto que cuenta con los argentinos Sergio Agüero y Nicolás Otamendi hizo una inversión en futbolistas de 1.845,03 millones de euros. En su acusación, la UEFA consideró en febrero pasado que el City falseó e infló los ingresos que percibió de sus patrocinadores —el principal es Etihad— para incrementar artificialmente su presupuesto e invertir así más dinero en la compra de futbolistas.

El club, que calificó el proceso como "defectuoso", ya había sido multado por la UEFA con 20 millones de euros en 2014 por rebasar el límite financiero, pero el entonces presidente de este organismo, Gianni Infantino -ahora mandamás de la FIFA-, participó en las negociaciones que permitieron al propio City y al PSG –también investigado por la inversión desde 2011 de Tamim bin Hamad Al-Thani, emir de Qatar– cerrar tratos muy favorables. Estos acuerdos, según revelaron los documentos conocidos como "Football Leaks", permitieron a ambos conjuntos evitar las sanciones más duras, como la que finalmente recayó sobre el City en febrero pasado y que ahora retrotrajo el TAS.