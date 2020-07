Campaña de vacunación antigripal en comedores escolares y copas de leche

La provincia de Santa Fe realizará una campaña de vacunación antigripal para personal docente y no docente que se desempeña en comedores escolares y Copa de Leche. Se llevará adelante en todos los vacunatorios del territorio provincial (hospitales, centros de salud y SAMCo), y tendrá lugar del 20 de julio al 20 de agosto, de lunes a viernes de 8 a 17.

La novedad fue confirmada por autoridades de la provincia luego de reunirse este lunes con representantes de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), encuentro que fue presidido por la ministra de Educación, Adriana Cantero, y del que también participaron el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; la coordinadora Provincial de Inmunizaciones, Soledad Guerrero; y la secretaria general de Ctera y titular de AMSAFE, Sonia Alesso.

“A pedido del gobernador (Omar Perotti) nos hemos reunido con representantes del gremio, y hemos hecho un acuerdo para vacunar a quienes se desempeñan en comedores y copas de leche”, explicó Guerrero, al tiempo que aclaró que no está destinada a “todos los docentes, sino a quienes se desempeñan en esta tarea que consideramos esencial, porque no estar en ese lugar de trabajo puede ser perjudicial para la comunidad”.

En paralelo, la funcionaria explicó que los docentes y no docentes tendrán que presentar un formulario elaborado a tal fin, que deberá tener la firma en original de la autoridad escolar. “Este año hacemos esta excepcionalidad a pedido del gobernador de proteger, como a otros grupos, a las poblaciones que realizan actividades esenciales en el marco de la pandemia”, argumentó Guerrero.