Biglia no vendrá a Independiente

Independiente tomó conocimiento ayer de que Lucas Biglia no volverá al país y quedó descartado como refuerzo, mientras el nombre de Esteban Rolón asoma como posible incorporación para la mitad de la cancha. Según lo revelado a Télam por fuentes cercanas a la entidad de Avellaneda, el mercedino Biglia, de 34 años, se comunicó con el entrenador ‘rojo’, Lucas Pusineri.

En la apuntada conversación, el ex jugador del club y hoy en el Milan italiano “agradeció el llamado del DT, pero le indicó que se quedaba en Europa por una decisión familiar”, sostuvo el vocero consultado. De esta manera, el actual director técnico del ‘Rojo’ ya cerró la página de una eventual llegada de Biglia, pero le acercaron un nombre que emerge como una posibilidad. Ese volante de contención es Rolón, ex Argentinos Juniors y con apenas 25 años. El mediocampista misionero no tuvo ni un minuto ayer en el equipo del Málaga, que perdió por 2 a 1 ante Sporting Gijón, en partido correspondiente a la cuadragésima fecha del torneo de la segunda división del fútbol español.

En otro orden, vía la plataforma Zoom, el plantel de Independiente retornó hoy a los entrenamientos, bajo la supervisión de Pusineri. Los dos jugadores que regresaron de sendos préstamos de Temperley, el lateral Gonzalo Asís y el atacante Nicolás Messiniti, estuvieron en el núcleo de los que trabajaron junto al resto de los jugadores del ‘Rojo’ y se quedarán bajo la órbita del DT. En cambio, otros futbolistas que se conectaron a la computadora y trabajaron al comando de Pusineri son Lucas Albertengo (regresó de un préstamo en Newell’s), Jonathan Menéndez (ídem desde Talleres de Córdoba), el ecuatoriano Fernando Gaibor (llegó tras una cesión en el Al Wasl de Emiratos Arabes Unidos) y Nicolás Del Priore (prestado a Villa Dálmine). Estos cuatro jugadores serían negociados.

En cambio, Elías Contreras (Brown de Adrogué), Ezequiel Denis (Almagro) y Roberto Giacomini (Alvarado de Mar del Plata) finalizaron sus respectivos préstamos y quedarán bajo la observación del DT de la Reserva, Fernando Berón.