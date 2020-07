Coalición Cívica no participó

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI se diferenció hoy de sus socios de la UCR y el PRO, y decidió no participar de la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández, al considerar que el diálogo debe darse en el ámbito del Congreso.

"Siempre estaremos dispuestos al diálogo y éste debe darse en el Congreso de la Nación o entre quienes tienen responsabilidad de gestión. Esta es en una posición histórica de la Coalición Cívica y Elisa Carrió", consideró el espacio.

En un comunicado, el bloque que lidera Maximiliano Ferraro señaló: "Manifestamos nuestra predisposición al diálogo serio, como se ha venido sosteniendo con el interbloque de Juntos por el Cambio, en la labor parlamentaria cotidiana".

"Construir un diálogo verdadero y fructífero implica imponernos la cláusula ética inexcusable de no mentirnos, el deber de escucharnos y que el reconocimiento de la oposición sea verdadero, para alcanzar los acuerdos que necesita la Argentina para afrontar la profunda crisis social, institucional y económica post pandemia", afirmó la CC.

Y agregó: "Desde Juntos por el Cambio advertimos con preocupación que, a la fecha, el Jefe de Gabinete no haya rendido el informe de gestión mensual impuesto por la Constitución Nacional. La decisión que hemos adoptado es parte del funcionamiento plural y democrático cuya esencia reivindicamos en Juntos por el Cambio y que expresa su propia fortaleza y es en nombre de nuestra propia historia política y parlamentaria".