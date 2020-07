Bloquean cuentas bancarias y operaciones con criptomonedas

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Para evitar controles cambiarios, algunos inversores y "cuevas" empezaron a realizar operaciones con dólares a través de bancos digitales y la compra de criptomonedas, por lo que diversas entidades decidieron a partir de hoy bloquear esas cuentas bancarias.

Ante la imposibilidad de adquirir más de 200 dólares mensuales, algunos ahorristas e inversores diseñaron diversas estrategias para comprar moneda extranjera teniendo en cuenta la permanente devaluación del peso.

Una compañía encargada de hacer operaciones con criptomonedas decidió bloquear esa modalidad para residentes argentinos que accedían a la posibilidad de comprar divisas en forma legal por encima del cupo oficial.

Otra modalidad es pagarle a un tercero para que realice la compra y luego efectúe una transferencia online, un formato fácilmente identificable para la entidad bancaria.

También detectaron que muchos usuarios se estaban abriendo cuentas gratuitas en bancos digitales, las usaban para comprar dólares y previo pago de una comisión redireccionaban los fondos a la cuenta del comprador final.

Según fuentes del mercado cambiario, Rebanking y Brubank - dos bancos digitales- informaron el cierre de algunas cuentas de clientes con una gran cantidad de este tipo de operaciones.

Una medida similar adoptó el BBVA Argentina para frenar estas operaciones no habilitadas por el Banco Central.

Fuentes del sistema financiero indicaron que las irregularidades detectadas exceden lo que pueden ser transferencias familiares.

"No estamos hablando de dos transferencias de familiares en un mes. Hablamos de una cueva que recibe, por ejemplo, veinte transferencias, de veinte personas distintas", describió el gerente de una entidad financiera privada.

Si alguien considera que fue erróneamente penalizado debe saber, antes que nada, que el dinero puede ser retirado, y que en todo caso deberá proseguir un trámite web con la documentación que respalde los movimientos.

En casos de más gravedad, el cliente podría ser denunciado ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Sea como ahorro o para hacer "puré" (venderlo más caro en el mercado informal), la brecha entre el dólar solidario (minorista más impuesto del 30%) y el blue, que llegó a ser del 50%, todavía deja 30%.

Aún es posible hacer una ganancia de aproximadamente $ 5.800 por la diferencia entre ambos precios.

En el interior una modalidad cada vez más habitual es que la gente compra divisas, las retira por cajero automático y a luego las vende en una "cueva", lo cual refleja el nivel de distorsión en el mercado cambiario.

En las entidades advierten que si una persona hace veinte transferencias a 15 personas distintas en un mismo día y después recibe 15 distintas y retira los dólares, claramente no abrió la cuenta para el fin que declaró.

El BCRA fue claro en su mensaje a las entidades financieras, a las cuales recomendaron cerrar la cuenta en forma preventiva para limitar un poco la operatoria.

Las compras privadas alcanzaron US$ 451 millones en mayo, cifra que casi duplica los US$ 248 millones adquiridos en abril, cuando la demanda ya había se había triplicado contra marzo.