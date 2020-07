Canciller Boliviana con COVID-19 Internacionales 14 de julio de 2020 Redacción Por SEIS MINISTROS INFECTADOS

BUENOS AIRES, 14 julio (NA) - La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, informó ayer que dio positivo por Covid-19 convirtiéndose en la sexta ministra en contraer la enfermedad en el gabinete de la presidenta interina Jeanine Áñez, que también se contagió.

"He dado positivo a la prueba de la Covid-19. Por el momento, me encuentro bien y estoy asintomática. Si Dios lo permite, continuaré trabajando por Bolivia desde mi aislamiento en mi casa", indicó Longaric.

La noticia tiene lugar en un momento en que Bolivia registra un incremento sostenido de los casos positivos en el país, batiendo nuevos récords a lo largo de los últimos días.

El último de ellos fue el sábado, cuando el país andino reportó 1.635 casos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

Los contagios se extendieron a lo largo del escenario político boliviano. Además de los funcionarios del gobierno interino de Jeanine Áñez, la presidente de la Cámara de Senadores y miembro del MAS -el partido liderado por el ex presidente Evo Morales-, Eva Copa, informó el sábado que contrajo la enfermedad.

Otros doce legisladores contrajeron la enfermedad y el diputado Julio Jiménez Llanque, del MAS, falleció el 6 de julio como consecuencia de ella.

Todos los otros funcionarios se aislaron y continúan con sus actividades de manera virtual. Además del caso de Llanque, ninguno de ellos reportó de momento síntomas severos que requieran su hospitalización.

Por el lado del gobierno interino, Además de Áñez y Longaric, dieron positivo otros 11 miembros del Ejecutivo. Entre ellos se cuentan los ministros Yerko Núñez (presidencia), Eidy Roca (Salud) y Jorge Oropeza (Minería).

Bolivia registraba hasta el lunes casi 50.000 casos positivos del nuevo coronavirus -en concreto, 48.187- y 1.807 muertes, según datos de la universidad Johns Hopkins. 987 contagios y 53 decesos fueron informados en el último parte del ministerio de Salud.