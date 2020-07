Hugo Paoletti se refirió a la reanudación del TN Deportes 14 de julio de 2020 Redacción Por SE BARAJAN DISTINTAS POSIBILIDADES

FOTO APAT HUGO PAOLETTI. El respetado presidente de APAT.

Depende de cuando se reinicie el automovilismo, desde la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT) evaluan cuáles serán las variables para completar el campeonato de Turismo Nacional, que ya cuenta con dos fechas cumplidas en Bahía Blanca y Villa Mercedes.

Hugo Paoletti, presidente de la categoría, así lo expresó en Campeones por AM 590 Continental.

"Existen dos posibilidades. Una es continuar el actual y entre septiembre y diciembre hacer cuatro carreras; de esas, dos serían fechas dobles. Así, podríamos sumarlas a las dos ya disputadas y serían seis fechas este año, y con ello llegaríamos al mínimo de ocho carreras que exige el reglamento de campeonato y tenga validez", adelantó Paoletti.

"La otra es completar las mismas seis de este año y empalmarlo con el que viene. Sería un campeonato 2020/2021 con dieciocho fechas. Algo totalmente atípico y extraño. Además, en ese sentido estarías arruinando dos campeonatos, porque el problema actual lo trasladaríamos a la temporada venidera", admitió el titular de APAT.

Cualquiera sean las opciones que baraja la especialidad, se aguarda por tener un panorama mucho más claro una vez que se rehabiliten las actividades cuando la pandemia disminuya en su riesgo por el Covid-19, para así poder programar un calendario acorde a la situación.

"Estimo que para el mes de febrero, esto estará bastante superado, por lo que, siguiendo con los cuidados y los protocolos, seguramente podríamos contar con público nuevamente, además de poder armar un campeonato como lo teníamos hecho para este año", señaló Paoletti.

Otro de los temas que analizó fue cómo será la convivencia durante el fin de semana de una carrera, con la restricción y cantidad de las personas que podrán ingresar.

"Nosotros hablamos de ese tema. Está la restricción de gente, pero también es cierto que no es una actividad sencilla y no podés poner a un piloto en pista solo, porque necesita un mínimo de personas, como cinco o seis por auto. Si tomamos como medida los 80 autos que hubo en La Pedrera, habría unas 500 personas como mínimo", finalizó el dirigente de una de las categorías más importante del automovilismo deportivo de Argentina. (Fuente: Campeones).