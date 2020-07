De nuevo Locales 14 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El debate en torno a una ordenanza que regule la aplicación de productos fitosanitarios en el distrito Rafaela se ha renovado por impulsos, en distintas etapas, pero sin consensos suficientes para lograr actualizar la legislación que establece un límite agronómico de 200 metros.

Sin embargo, la concejal oficialista Brenda Vimo anticipó que en lo que resta de este mes presentará su proyecto sobre el tema. "Los concejales somos responsables de la salud de 100 mil personas de la ciudad, y tenemos que actuar con responsabilidad, hace 10 años que no se trata el tema, 10 años que nadie quiere hablar, no podemos seguir mirando para el costado" señaló en un reportaje al programa "Arena Política", que se emite por Radio Rafaela.

Y el propio titular del Concejo, Germán Bottero, coincidió con Vimo al señalar que "debemos abordar el tema de agroquímicos, porque más allá de las miradas distintas, el Concejo tiene que tomar una decisión, hay un tiempo transcurrido y una cantidad de proyectos que no han avanzado".