Merkel y Conte reclaman un paquete de rescate de la UE Internacionales 14 de julio de 2020 Redacción Por La canciller alemana, Angela Merkel, se mostró en sintonía con el jefe de gobierno italiano, Giuseppe Conte, al apoyar el fondo de rescate previsto por la Unión Europea (UE)

(TELAM). La mandataria germana recibió a su homólogo en el Palacio Meseberg, al norte de la capital alemana, en el marco de las negociaciones preliminares que encabeza Berlín, que detenta la presidencia pro témpore de la UE.

Mañana Merkel se reunirá en Berlín con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Ya hay un acuerdo general sobre la creación de un fondo de recuperación respaldado por Alemania y Francia, pero queda por definir la forma en que se estructurará.

Por eso, la voz de Italia y España, dos de los países más golpeados -sanitaria y económicamente por la pandemia- es central en esta etapa.

Italia, que registró casi 35.000 muertes por el coronavirus, podría recibir hasta 36.000 millones de euros en préstamos a bajo interés, por lo que se convertiría en el mayor beneficiario del paquete de la UE.

Según la propuesta de la Comisión Europea, una suerte de poder ejecutivo de la UE, el paquete de rescate ascendería a 750.000 millones de euros, 500.000 millones de los cuales se destinarán como subvenciones no reembolsables y 250.000 millones como préstamos, informó la agencia de noticias DPA.

"La tarea es enorme, por lo que la respuesta también tiene que ser grande, tiene que ser algo especial, y no se puede quedar reducida" por reclamos de uno o dos países, dijo Merkel a periodistas fuera de Berlín junto a Conte, en referencia a naciones como Países Bajos que exigieron un conjunto de condiciones asociadas a cualquier financiamiento.

Además de Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia también rechazan que parte de los fondos sean otorgados en concepto de subvenciones no reembolsables.

El canciller de Austria, Sebastian Kurz, puso como condición para dar su visto bueno al paquete de ayuda que el dinero se "canalizara a los sectores adecuados", en declaraciones a la prensa alemana en las que pidió "más investigación y desarrollo para una buena infraestructura digital, incluyendo el cambio tecnológico necesario para una mejor protección del clima".

"Estoy a favor de que haya un equilibrio general entre préstamos y subsidios y de que los subsidios no aumenten de manera desmedida", insistió.