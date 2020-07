El disparador que dio inicio al proyecto de Danza sin Fronteras*

Hasta fines del dos mil trece estuve colaborando en el Grupo Alma, dirigido por Susana González Gonz, primera compañía de danza integradora del país. Unos meses más tarde junto a un grupo de bailarines nos embarcamos en este proyecto. En aquel momento no sabíamos muy bien cómo íbamos a darle forma juntas/os y con el correr de tiempo fuimos trabajando de manera dinámica y transversal animando a concretar sueños.

Quiénes participaron desde el primer momento

En un primer momento éramos ocho integrantes: Leticia Abelle, Lucrecia Rossetto, Candelaria Iocco, Gabriela Torres, Pablo Pereyra, Demian Frontera, Marcelo Osuna y yo. En la actualidad somos doce integrantes: Lucrecia Rossetto, Candelaria Iocco, Gabriela Torres, Giovanna Carimati, Pablo Pereyra, Mariano Landa, Federico Luna, Virginia Ayesta, Natalia Mussio, Sebastián Iglesias, Laura Agion y yo.

Con qué objetivos lo planteamos

Queríamos poder mirar, atravesar y transformar las fronteras, tanto las personales y las sociales y con el tiempo comenzamos a pensar en a atravesar las fronteras geográficas. Al día de hoy nos encontramos con un balance positivo tanto en lo personal como en lo colectivo disfrutando de las giras que hemos realizado, hemos podido conocer, Rusia, España, Colombia, Bolivia y varios lugares de nuestra querida Argentina.

Cómo convocamos a los integrantes

Ya nos conocíamos de antes y nos pusimos a trabajar pensándonos juntas y juntos para poder conformarnos. Como en todo grupo humano hemos tenido momentos de encuentros y desencuentros, miradas distintas, muy diversas a veces tanto que produce en cada una y uno una imperiosa transformación para continuar. Con el correr del tiempo se acercó Lucas González Canosa nuestro actual realizador audiovisual, interesado en registrar a artistas diversos y poder dar cuenta del potencial de la compañía. Es así como nos hicimos de un material audiovisual muy rico y completo que nos acompaña desde nuestros inicios.

Qué profesiones participan del equipo de trabajo

Actualmente somos doce integrantes fijos entre intérpretes, producción y dirección. En su gran mayoría son artistas del movimiento. De manera satelital trabajamos, según los proyectos con profesionales de las áreas como antropología, criticas de artes, psicólogas y filósofas y también contamos con nuestra hermosa contadora Laura Agion quien hace posible que podamos ordenarnos con nuestras escasas finanzas.

Quiénes pueden integrar el cuerpo de baile inclusivo

Mmmm, aquí me detengo a pensar un poquito ya que es una discusión muy viva dentro de la compañía y que aun no hemos podido definirnos como compañía inclusiva. A ver si puedo aclarar este planteo, para poder responder a la raíz de la pregunta: de quiénes pueden integrar la compañía. Sabemos que lo correcto es hablar de inclusión cuando estamos junto/as a personas con discapacidad. Pero nuestro cuestionamiento es: ¿qué decimos cuando decimos inclusión? ¿y en qué lugar nos ubica sabernos actores inclusivos? ¿Cómo se instala o no una situación de poder? Estas respuestas nos hacen volver a pensarnos, volver una y otra vez a mover nuestros pensamientos y creencias. ¿Acaso podríamos hablar de inclusión si pensamos en el amor? Acá invito a quien nos está leyendo a preguntarse si ustedes pueden imaginarse incluyendo a un hijo, a un ser querido al que amen. Si aparece la necesidad de incluir es porque algo o alguien excluyó a alguien por su forma de ser y /o estar en el mundo tenga o no discapacidad. ¿Y si pensamos en accesibilidad y diversidad? ¿Más que inclusión? Tal vez seríamos más responsables y todas y todos nos convertiríamos en actores activos propiciando el acceso a la cultura para todo/as. Y aquí es donde se multiplicarían prácticas, en este caso artísticas y de movimiento en donde ambas partes y más aun el colectivo pueda transformar, adaptar, modificar, lo que está dado en pos de un espacio accesible para hacer realidad el derecho a la cultura y aquel que tenga el deseo de danzar el deseo de expresarse encuentre cada vez más espacios donde pueda Ser en libertad. Ahora bien. ¿Quién puede formar parte de la compañía? Creo que si bien ahora la compañía ya se encuentra conformada, podría responder que para ser parte de la compañía nos hemos dado cuenta que se necesita una gran apertura y capacidad de entendimiento para el funcionamiento en donde todos y todas tengan la posibilidad de encontrar su potencial sea esta artístico, relacional. Quien quiera ser un profesional de la danza en donde la equidad está presente para cada quien.

La propuesta menciona artes del movimiento y pedagogía popular. Cómo lo definimos y de qué manera lo abordamos

A partir de la búsqueda y apropiación de la propia palabra, y del mismo modo el propio movimiento, la propia danza, situándonos en nuestro contexto y transformando esa realidad.

Los derechos humanos están presentes en la planificación a concretar. De qué manera se da en la práctica

Los derechos humanos son progresivos, van actualizándose... y así vamos dialogando con los derechos humanos de todas las minorías excluidas y sus conquistas de derechos: pueblos originarios, mujeres y género, diversidad sexual y de identidad de género, de clase, etcétera. Porque todas estas experiencias se entrecruzan y generan interrogantes y deconstrucciones. Hacer, pensar y expresar, da cuenta de lo mucho que aun falta para que estas posibilidades se manifiesten de manera universal a toda la sociedad. Ese es nuestro mayor estímulo para continuar hacer para una sociedad más equitativa e igualitaria en pos de la dignidad de todas las personas.

Cuál es el enfoque en general para construir una coreografía

El enfoque es la creación colectiva, siendo los mismos bailarines los intérpretes creadores. Yendo un poco al inicio de las obras, se trabaja mucho la exploración e investigación del movimiento a partir de estímulos. Estos pueden ser kinéticos, poéticos, sensoriales -pinturas, esculturas-, noticias, etcétera.

Cómo se sostiene económicamente la Compañía

La compañía al igual que muchas de las compañías de danza de nuestro país, es una compañía independiente donde todo/as sus integrantes hacen realidad por ejemplo el alquiler de las salas de ensayos, los vestuarios y más. Ocasionalmente aplicamos a plataformas culturales y de este modo podemos realizar actividades podríamos decir extraordinarias, como fueron los tres encuentros internacionales que hemos realizado en dos mil trece, dos mil quince, y en dos mil veinte con el apoyo del Gobierno Nacional y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente.

Nuestras necesidades

La compañía necesita un lugar fijo para ensayar acorde a las necesidades de todas/os los integrantes, accesibilidad en el ingreso y los sanitarios, un auspiciante que nos pueda realizar aportes en donde los trabajadores de la danza puedan percibir una retribución económica mensual por las tareas realizadas, un espacio para realizar seminarios y poder dar clases abiertas a la comunidad pudiendo así abarcar y responder a la demanda que recibimos de las PCD.

¿Por qué sin fronteras?

Porque buscamos trascender límites relacionados con supuestas distancias irreversibles. Trascender divisiones, y alcanzar estados de unidad y entrelazamiento como seres vivos. Comunidad en la diversidad de territorios y pertenencias, comunidad como un abrazo a la humanidad.

Una reflexión viendo la experiencia con mirada retrospectiva

¡Cuánto hecho! La vida es movimiento y de eso sabemos: ¡hacer, accionar, concretar! siempre sin olvidar el cómo lo hacemos. Estar presentes, considerar lo humano por encima de todo. Detenernos si algo nos está haciendo mal o incomodando alguno de nosotra/os. Saber qué hacer y actualizarnos todo el tiempo tanto en lo profesional como en lo filosófico. Me emociona el valor y el cuidado que le damos a lo que amamos.

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Mariana Chiliutti