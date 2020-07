La Provincia ya invirtió $ 1.250 millones en asistencia alimentaria Locales 13 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde el inicio de la gestión, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se fijó como prioridad en el área social la asistencia alimentaria a los sectores vulnerables y una clara atención a la Niñez, donde, además por efecto de la pandemia de Covid 19, se concentraron recursos para fortalecer la situación de ambas franjas.

En ese sentido, Perotti expresó que el “programa de asistencia fue clave en la primera instancia de la pandemia para que la gente no tenga que salir de su casa y fortalecer el aislamiento y las redes de solidaridad en todos los barrios”.

“Desde el comienzo realizamos una asistencia alimentaria en cada uno de nuestros comedores y en los que llevan adelante organizaciones no gubernamentales: parroquias, pastores y movimientos sociales, a fin de garantizar el alimento a todas aquellas familias que tenían en sus salidas diarias, changas y en distintas actividades, su sustento diario”, agregó el titular de la Casa Gris.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Danilo Capitani, la tarjeta institucional que se entrega a comedores populares, centros comunitarios, copas de leche y sirve como elemento de compra directa de alimentos para estos lugares, se recibieron desde el inicio de la gestión Perotti, 218.306.000 de pesos; mientras que mediante la Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC) se entregaron 414.526.000 millones desde el mes de diciembre de 2019 hasta la fecha.

Otra de las herramientas utilizadas desde la cartera social para prestar asistencia alimentaria en la emergencia, ha sido el ProSoNut (Programa Social Nutricional) que consiste en convenios realizados desde la repartición con comunas, municipios e instituciones donde se financia la compra directa de alimentos, lo mismo que a través de los RAE (Refuerzos Alimentarios Extraordinarios) cuyo acuerdos se han firmado en estos días en distintos puntos de la provincia.



PARTIDAS ESPECIALES DURANTE LA PANDEMIA

Como uno de los sectores que privilegió el gobierno provincial desde el comienzo, los distintos programas de asistencia a la niñez recibieron un fuerte impulso y hubo además partidas especiales destinadas específicamente al tema COVID para la adquisición de insumos no alimentarios.

En cuanto a los programas destinados a adultos mayores, 17.506.000 de pesos fueron entregados para la realización de distintas acciones de cuidado, prevención y protección de esta franja de la población.

En función de lo indicado algo más de 1.250 millones en total fueron destinados desde el inicio de la gestión de Omar Perotti a través del Ministerio de Desarrollo Social a diversos programas alimentarios de sectores vulnerables en función de la situación planteada por la emergencia social y la pandemia.