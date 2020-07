Mariel Giordano en la Convención Internacional de pintura decorativa Región 13 de julio de 2020 Redacción Por La profesora de Pintura y Arte Decorativo, Mariel Giordano, participó de forma on line en la prestigiosa convención el día sábado 11 de julio a las 18 horas de Argentina.

SAN CRISTOBAL. - La Mega Manualidades Internacional es un evento educativo y cultural que se realiza con la finalidad de promover la capacitación técnico productiva de emprendedores a través de los talleres “Hazlo tú misma”. Desde el año 2008 se organiza la convención en diferentes lugares como Lima, Huancayo, Arequipa, Cusco, entre otros.

El día sábado, Argentina estuvo representada en la Convención Internacional de Pintura Decorativa por Mariel Giordano, profesora muy reconocida en nuestra provincia.

“Hace un mes aproximadamente se contacta conmigo David Becerra Garzón, Director de Mega Manualidades de Perú invitándome a formar parte de la Convención de Pintura Decorativa, que por la pandemia se hace on line. Habitualmente se realiza en forma presencial todos los años en Perú donde asisten diferentes maestros y profesores de pintura. Se invita a profesores de América Latina y de Europa. La convención es del 9 al 12 de julio de 8 a 21 hs. En mi caso, yo no pertenezco a ningún conservatorio y no me esperaba algo así” comentó Giordano.

Mariel se llevó una gran y feliz sorpresa cuando la convocaron, admite que son momentos en los que uno hace un repaso por todo el camino recorrido. “Yo soy nacida en Colonia Clara, me crié en San Cristóbal, di mis primeras clases allí y luego continué en Santa Fe. He participado en convenciones en Salta, Feria Internacional en Buenos Aires, nunca esperé esta invitación, esto lo ha logrado en gran parte la pandemia. Estas son las cosas buenas que nos deja la pandemia. En la clase, voy a trabajar una pintura, una acuarela sobre seda, la técnica se puede plasmar en una prenda de vestir, en una chalina, puede sacar esta idea para aplicar a prendas y armar una salida laboral, el tiempo de presentación es de 1 hora, el mismo tiempo para todos los profesores” detalló Giordano a El Departamental.

Mariel agradeció a todos los que acompañaron este trayecto con ella. “Uno nunca sabe a dónde podemos llegar, tal vez esto sea una gran posibilidad, para el año que viene poder estar en forma presencial en Perú. Quiero agradecer a toda la gente que me apoyó siempre, a mis padres, Graciela y Héctor que siempre me dieron alas, nunca me limitaron. A mis alumnas de San Cristóbal, Elisa, Colonia Clara. Nunca me olvido de mis orígenes, esta invitación hizo recordar todo lo que fue mi vida, el apoyo de mi familia, mi marido y mis dos hijos. Lo que hoy puedo hacer es gracias a todo lo vivido atrás” concluyo.