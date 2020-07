Son decisiones: irse por la puerta principal o por la ventana del fondo Deportes 13 de julio de 2020 Redacción Por Tras lo denunciado por Ben Hur el martes en la reunión del Consejo de Liga Rafaelina, con 5 juveniles de quinta división solicitando ser libres por patria potestad, se reflota un debate que preocupa a los clubes. Atlético y La Hidráulica de Frontera también admitieron esa problemática.

La pelota no está rodando en las canchas, pero por estos días un tema relacionado está haciendo mucho ruido en algunos clubes. El siempre remanido recurso de la patria potestad ha vuelto para ser denunciado públicamente en la última reunión de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El más afectado y quien lo expresó a viva voz fue Ben Hur, aunque también manifestaron tener complicaciones en este aspecto Atlético de Rafaela y La Hidráulica de Frontera.

El caso de la BH es realmente grave porque se trata de cinco jugadores de una misma división que han pedido la libertad de acción: la quinta (categorías 2002/03). Es decir que prácticamente medio equipo titular quedaría desarmado, aunque el principal daño es lógicamente el perjuicio económico para la institución junto a la pérdida de un recambio natural para el año próximo y los siguientes.

Los jugadores en cuestión son: el arquero Martín Dentis, los defensores Valentín Carballo y Aaron Vega; el volante Alexis Miranda y el delantero Tobías Seguro. Carballo y Seguro ya habían jugado en la primera división de la Liga Rafaelina, y son los más conocidos. El delantero era parte del plantel del Regional Amateur y fue uno de los principales goleadores de las inferiores en los últimos años.

Además, Dentis y Seguro formaron parte del seleccionado liguista que en 2017 disputó la fase final nacional en Pehuajó para la categoría 2015.

A Ben Hur esta situación lo afecta, pero no es nueva. Ya tuvo casos en años anteriores, pero sí tiene mayor trascendencia por la cantidad y al mismo tiempo. En algunos casos, ocurrían luego de solicitudes de negociaciones para emigrar a clubes de categorías superiores, a los cuales la dirigencia no accedía porque por lo general no plantean resarcimiento económico.

Por el momento el único jugador que ya está en otro club es el arquero Dentis, a quien la Liga Rafaelina de Fútbol (atada de pies y manos por la reglamentación) ya otorgó el pase ante la intimación del Juzgado actuante, para que el chico pueda seguir su carrera en Unión de Santa Fe. Desde la BH sostienen que estaba bien encaminada una negociación club a club para realizar un convenio (recordemos que vino el arquero Alan Velazquez a préstamo del Tate para el Regional), pero que la familia de Dentis finalmente cortó el vínculo y recurrió a la patria potestad.

Como ya ha sucedido en otras situaciones, no es posible tener todas las voces. Quizás porque algunos que se silencian saben que este tema implica tomar decisiones que no son bien vistas en el ambiente del fútbol, y muy discutible en otros ámbitos de la sociedad. LA OPINION trató de comunicarse con el padre de Dentis y con el jugador Seguro para escuchar su versión, vía mensaje de whatsapp. "Clavaron el visto" y no hubo respuestas.

Pero hay otra situación extraña. Ben Hur ha cuestionado el accionar de la abogada Andrea Pascual, como patrocinante en el pedido de la mayoría de los chicos. Este diario llamó a Pascual el sábado por la tarde para tener algunas precisiones, pero la letrada desmintió que esté relacionada con el tema.



LEGAL SI, ETICO...

¿Porqué no está bien visto que un juvenil o su familia se quede con el pase en su poder recurriendo a la patria potestad?

Porque el futbolista ha pasado generalmente muchos años, desde infantiles, recibiendo formación no solo deportiva sino también valores ligados a lo humano (hubo un gran avance desde la llegada al Lobo del Director Deportivo Rubén Rossi), se va antes de cumplir 18 años sin dejarle nada al club. Solamente los derechos de formación, que literalmente son migajas. Salvo que el pibe sea un fenómeno, y no solamente llegue a primera división, sino que posteriormente lo transfieran en millones al exterior.

En cuanto al proyecto deportivo, el actual proceso con Carlos Trullet mostró varios juveniles que fueron apareciendo en primera división y lograron consolidarse. Así que no podría tomarse como una excusa la falta de oportunidades.

También hay que decir que en el caso de Ben Hur los chicos que salieron en años anteriores por patria potestad, la mayoría no llegó a trascender deportivamente. Por contrapartida, en uno de los pocos que se hizo un convenio, el defensor Tomás Kummer con Talleres de Córdoba, es integrante de selecciones juveniles y una posibilidad de ingreso importante a futuro para la entidad. Debiera ser un espejo a mirar para los que buscan salidas abruptas como las que nos ocupan en esta nota.

Para ir finalizando, dos de los juveniles benhurenses (Miranda y Vega) al ser oriundos de otras localidades (Aldao y Porteña, respectivamente), estuvieron viviendo en la pensión del club en estos años. De tal modo que existe un malestar mayor porque también tuvieron alojamiento y comida. Sobre Vega trascendió que quiere ir a jugar a Sp. Belgrano de San Francisco.



PACTO INTERNO

Recordemos que en la Liga Rafaelina está vigente desde hace unos años un "pacto de caballeros" por el cual los clubes de la misma no pueden recibir a futbolistas que lleguen de otro club afiliados a la LRF por esta vía. Pero no se puede hacer nada con otras Ligas o AFA, que generalmente es el destino que van apuntando en estos últimos tiempos. Paradójicamente, lo que nos les gusta a esas instituciones (cuando se les van chicos a Europa) se lo hacen a las más humildes.

Queda claro que la aspiración de los chicos y sus padres es legítima, pero lamentablemente el camino de este modo genera rispideces. En eso no los advierten tanto los caza talentos o representantes, muchos de los cuales originan los conflictos con promesas exageradas.

Son decisiones: irse por la puerta del frente o por la ventana del fondo. Lejos quedaron aquellos tiempos en que los chicos soñaban con jugar en la primera de su club. Hoy, en un alto porcentaje, quieren saltar directamente al Barcelona.