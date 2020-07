De la Fuente a Francia Deportes 13 de julio de 2020 Redacción Por RUGBY

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El back y capitán de Jaguares, Jerónimo de la Fuente, seguirá su carrera en el Perpignan de Francia, una vez que finalice su contrato con la Unión Argentina de Rugby, en diciembre de 2020, en otra sensible baja para la franquicia argentina, que se desmanteló a raíz de la incertidumbre económica derivada de la pandemia del coronavirus.

El rosarino de 29 años se sumará entonces a uno de los principales equipos de la ProD2, máxima categoría del ascenso francés, para ampliar el desglose de un plantel que ya había perdido a Guido Petti, Marcos Kremer y el entrenador Gonzalo Quesada. En las próximas semanas, además, podrían irse al mismo país europeo Joaquín Díaz Bonilla y Lucas Paulos, quienes se sumarían al Pau, equipo del suroeste francés que participa del Top 14, la máxima categoría.

Para De la Fuente, surgido en Duendes de Rosario, fueron cinco temporadas, con seis tries y 50 caps en Jaguares, la franquicia argentina que participa del Super Rugby, el torneo de clubes más importante del Hemisferio Sur y donde el equipo argentino no tendrá cabida en 2021.

"Lo primero que quiero decir es que soy un eterno agradecido de todo lo vivido en estos últimos 10 años. Sin dudas, llena de aprendizajes, con experiencias imborrables y donde también pude crecer como persona", remarcó De la Fuente. Y agregó: "Voy a extrañar mucho el sentido de pertenencia y todo lo que se genera alrededor del fenómeno Jaguares, una segunda casa para mí. Los socios y fans que están siempre, mis compañeros, el staff y la gente que trabaja incansablemente por el equipo. Estoy ansioso por saber en qué competencia va a estar. Jaguares va a seguir estando y por quiero dejar ese mensaje aliento para los chicos que se van a quedar".