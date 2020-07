Mayor número de casos por millón de habitantes Internacionales 13 de julio de 2020 Redacción Por UNA SEMANA CRITICA EN PANAMA

FOTO AP AGOTADA. Una enfermera panameña reza sobre una silla en un hospital.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Panamá es uno de los países que mayor número de casos de coronavirus reportó por millón de habitantes en la última semana y el primero, por lejos, de América Latina.

Solo el miércoles, la nación centroamericana, de apenas cuatro millones de habitantes, registró 960 nuevos casos de Covid-19, que llevó el número total a 41.251, mientras que las muertes son 819, según datos del Ministerio de Salud.

Un análisis del equipo de datos del diario "The New York Times" muestra que es el país de la región con más casos reportados por habitantes en los últimos siete días, por encima de otros como Brasil, Chile o México, con un mayor número de contagios pero también una población superior.

Es que el número de nuevos contagios diarios en Panamá pasó de mantenerse en 200 como promedio durante los primeros meses de la pandemia a rondar los 1.000 en las últimas semanas.

Incluso si se compara con países que tienen una población similar y se encuentran en la misma área, los casos en esta nación son mucho mayores: Costa Rica, por ejemplo, con casi cinco millones de habitantes, solo confirmó hasta el miércoles 5.836 casos y 24 muertes.

Según explicó la cartera sanitaria de ese país, el aumento de casos era algo que se preveía como parte de la reapertura, pero lo que no se esperaba era que el aumento se diera "con esta preocupante magnitud".



EN COSTA RICA

Las autoridades sanitarias de Costa Rica informaron sobre un crecimiento "exponencial y preocupante" de casos de Covid-19 con 649 nuevos contagios en 24 horas, con lo que se superó el récord diario de 375 del pasado 5 de julio.

"La cifra es preocupante y adelanta las proyecciones del Ministerio de Salud. Este es un incremento importante. La llamada a la ciudadanía es a mantener el distanciamiento físico y a mantener las medidas de higiene. Es un momento en el que debemos cuidarnos mucho, de tomar esto en serio, con responsabilidad", declaró el presidente del país centroamericano, Carlos Alvarado.

El jefe de Estado adelantó que "las medidas restrictivas que se tomarán en las próximas horas serán más contundentes para reducir la curva, pero con el cuidado para que tengan la menor afectación en la economía".

Los datos oficiales indican que Costa Rica tardó 83 días para llegar a los primeros 1.000 casos; 21 días para alcanzar 2.000 contagios; 9 más para los 3.000; 5 para los 4.000; solo tres para llegar a los 5.000 y dos para alcanzar los 6.000.